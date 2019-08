Commozione tra suore e madri in attesa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Stefano Giani «Maternal» tratta il problema dell'aborto e «Douze mille» è sul mondo del lavoro Stefano Giani da Locarno Le due facce della maternità - giovanile senza padri e impossibile delle religiose - come il recto e il verso della medaglia della condizione femminile. Maternal della regista italo argentina Maura Delpero mette allo specchio la realtà delle ragazzein un centro di accoglienza diin una Buenos Aires che resta sullo sfondo. Il fulcro è l'essere madre e la prospettiva della famiglia in una metropoli sudamericana che potrebbe essere qualsiasi città in con l' eccezione che in Argentina l'aborto è tuttora illegale. In questo non luogo si confrontano le giovani donne in procinto di diventare mamme e quelle che nulla sanno, né sapranno mai, del mistero di dare alla luce un figlio. Il film, costruito su una regia molto attenta che si affida ai ritratti per ...

