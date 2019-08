Rocket League | fan infuriati per la rimozione delle loot box

Rocket League sta per abbandonare il sistema di loot box casuali : In arrivo interessanti novità per l'apprezzato Rocket League per quanto riguarda il sistema di loot box.Le casse premio sono state introdotte nel 2016 ("per finanziare i nostri montepremi ed eventi di eSport", affermava allora Psyonix), ma fino ad ora assegnavano ai giocatori degli oggetti casuali .Tutto cambierà entro la fine dell'anno, tuttavia, secondo una nuova dichiarazione sul sito Web di Rocket League . Psyonix afferma che presto rimuoverà ...

PS Now : l'aggiornamento di luglio vede l'arrivo di Vampyr - Rocket League e molti altri : Tramite un comunicato sul suo PlayStation Blog, Sony ha annunciato i nuovi titoli PS Now disponibili con l'aggiornamento di luglio. Di seguito trovate una pratica lista con tutte le novità: Rocket League Giusto in tempo per l'estate arriva il titolo multigiocatore Rocket League, l'acrobatico gioco in arena basato sulle leggi della fisica e amato da tutti! Scaricalo oggi per buttarti nella mischia e dai un'occhiata all'evento di gioco ...