Riscaldamento globale | gli scienziati considerano l’ipotesi di un “vulcano artificiale”

Clima - allarme tonno e merluzzo contaminati : aumenta il contenuto di mercurio a causa del Riscaldamento globale : I cambiamenti Climatici, ormai è noto, non portano con sé solo modifiche al Clima e al meteo, ma provocano conseguenze anche sull’ambiente e sugli animali. In particolare il Clima, unito alla pesca eccessiva e senza controllo, hanno fatto aumentare i livelli di mercurio nel merluzzo e nel tonno. Il mercurio, in alta concentrazione, è pericoloso in particolare per bambini e neonati le cui madri mangiano pesce durante la gravidanza. ...

Clima - allarme Onu : "Riscaldamento globale causerà fame e migrazioni" : Secondo il rapporto 'Cambiamento Climatico e territorio' dell'Onu il riscaldamento globale farà aumentare la siccità e gli eventi atmosferici estremi in tutto il mondo, A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi.

Cambiamenti climatici - Rapporto IPCC : il Riscaldamento globale aumenterà fame e migrazioni : E’ stato diffuso oggi il Rapporto “Cambiamento climatico e territorio” elaborato dal comitato scientifico dell’ONU sul clima, l’IPCC: secondo il report il riscaldamento globale causato dall’uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il pianeta, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere ...

Clima - l’esperto : “Non è un cambiamento climatico epocale - difficile quantificare la responsabilità dell’uomo nel Riscaldamento globale” : L’Italia sta vivendo un’estate in parte funestata dal maltempo estremo, in parte piegata da un gran caldo, che spesso supera quota +40°C. E mentre il Nord in queste ore si ritrova in ginocchio per nubifragi e grandinate, soprattutto nel lecchese e a Bolzano, il Sud soffoca con temperature elevatissime già in mattinata, come i +36°C di Palermo e i +35°C di Bari e Foggia. Ormai si parla sempre più di emergenza Climatica. Ecco cosa ne pensa il ...

Riscaldamento globale : se non hai visto La Marmolada - meglio se ti sbrighi. Sta scomparendo : La Marmolada, così come la Alpi in generale, sta scomparendo per colpa del Riscaldamento globale: le temperature in continuo aumento infatti stanno sciogliendo i ghiacci non permettendone in naturale equilibrio vitale, questo cosa significa? Vediamo insieme cosa ne sarà delle Alpi entro i prossimi anni e cosa rischiamo.

Caldo - Riscaldamento globale killer : in Cina quasi 28mila morti più l’anno : Il riscaldamento globale è un vero e proprio killer. Una ricerca ha rilevato che l’aumento della temperatura di +2,0°C al di sopra dei livelli preindustriali potrebbe portare ad almeno 27.900 morti in più correlate al calore nelle città cinesi ogni anno, rispetto a un aumento della temperatura ‘solo’ di +1,5°C. E’ quanto emerge da uno studio della Chinese Academy of Science e della Nanjing University of Information ...

Incendi artici e Riscaldamento globale : cosa accadrebbe se si sciogliesse il permafrost? : Le estremità ghiacciate dell’emisfero settentrionale si stanno sciogliendo ad un ritmo quasi record mentre le ondate di caldo colpiscono l’Artico, gli Incendi divorano la Siberia e i ghiacciai si ritirano nei fiordi della Groenlandia e sulle vette alpine. Le temperature insolitamente alte stanno consumando le calotte glaciali che erano solide, secondo i glaciologi, che avvisano che è sia causa che effetto delle alterazione climatiche provocate ...

Riscaldamento globale : gli incendi in Siberia dimostrano che non abbiamo istinto di sopravvivenza : Il Riscaldamento globale ha iniziato a dimostrarci apertamente quali e quanti danni è in grado di fare: da una parte abbiamo la Siberia che sta bruciando incessantemente, dall'altro la Groenlandia che si sta sciogliendo a più rapidamente del previsto. Ma quali sono le reali conseguenze di questi disastri ambientali?

Riscaldamento globale : il ghiacciaio della Marmolada scomparirà tra 25 anni : Gli effetti del Riscaldamento globale non colpiscono solo i ghiacci di Groenlandia e Antartico: il CNR ha condotto uno studio sul tema relativamente alla Marmolada, che sarà pubblicato tra due mesi su una rivista scientifica. Secondo la ricerca il ghiacciaio della montagna simbolo delle Dolomiti patrimonio dell’UNESCO scomparirà tra 25 anni: a fare il punto è il Corriere del Veneto. “Nell’ultimo secolo i ghiacciai delle Alpi ...

Alpi - “ghiacciai dimezzati in un secolo. Tra 30 anni non esisteranno più sotto i 3.500 metri” : l’allarme del Cnr sul Riscaldamento globale : “I ghiacciai delle Alpi si sono dimezzati nell’ultimo secolo e quelli sotto i 3.500 metri di quota sono destinati a sparire nel giro di 20-30 anni “. L’ultimo allarme sugli effetti del riscaldamento globale arriva dal Cnr. Il glaciologo del Consiglio nazionale delle ricerche, Renato Colucci, ha raccontato la drammatica situazione in cui si sono le nevi perenni lungo l’arco Alpino. Del 50% di copertura che i ...

Il Riscaldamento globale e gli effetti sulla Groenlandia - tra scioglimento dei ghiacci e incendi [FOTO] : L’immagine a corredo dell’articolo mostra la gravità dello scioglimento in atto dei ghiacci in Groenlandia: sono ben distinguibili le “pozze” d’acqua blu nel bianco circostante, mentre, a poca distanza, divampano le fiamme. La foto è stata catturata dallo Spazio dal satellite per l’osservazione terrestre Sentinel 3, sviluppato dall’European Space Agency come parte del Programma Copernicus: immagine è ...

Riscaldamento globale - ondata di caldo in Groenlandia : persi 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio in un solo giorno [FOTO e VIDEO] : L’ondata di caldo che ha infranto record di temperatura storici in 5 Paesi europei a fine luglio, sta ora colpendo la Groenlandia, accelerando la fusione della calotta di ghiaccio dell’isola e causando un’enorme perdita di ghiaccio nell’Artico. La Groenlandia, l’isola più grande del mondo, è un territorio danese semiautonomo tra l’Atlantico e l’oceano Artico, la cui superficie è ricoperta di ghiaccio all’82%. L’area della calotta di ghiaccio ...

SurRiscaldamento globale - in Groenlandia lo scioglimento dei ghiacciai fa paura : Un'ondata di calore anomala si è spostata verso l'Artico, che ha raggiunto i 23 gradi. L'allarme dell'Onu: "Ridurre le emissioni di gas"

Riscaldamento globale - Fico : “Ascoltate le parole di Parmitano - chi ha ruoli pubblici rifletta” : “Ascoltate le parole di Luca Parmitano, devono far riflettere tutti. Specialmente chi ha responsabilità e ruoli pubblici. Le riporto anche qui: ‘Negli ultimi sei anni ho visto deserti avanzare e ghiacci sciogliersi – ha detto l’astronauta in occasione della prima conferenza stampa che ha svolto nella Stazione spaziale internazionale – spero che le nostre parole possano allarmare davvero verso il nemico numero uno di ...