Paura per Federico Fashion Style Prima l’aggressione | poi la disperazione

Tasse - deficit : perché la manovra fa Paura Iva su? Caffè - pizza - auto : tutti i rincari Impennata Spread : come difendersi : I numeri che entreranno in Parlamento il 20 ottobre (30 miliardi) saranno diversi da quelli che usciranno dalle Camere, dopo il voto, alla fine dell’anno

Incendi - WWF : “Ancora Paura per la Riserva di Astroni - fiamme quasi sul muro di cinta” : Dal 17 luglio ad oggi 6 Incendi hanno interessato aree prossime al perimetro della Riserva Naturale Cratere degli Astroni, Oasi del WWF. L’ultimo, ieri sera, ha quasi raggiunto il muro di cinta borbonico che delimita il confine della Riserva. Il fronte del fuoco è stato fermato a circa 300 metri dalla Riserva grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Gli operatori della Riserva sono a presidio dell’area per segnalare eventuali ...

Alain Delon - la speranza dopo la Paura : da due mesi in clinica per un ictus ma sta meglio : "Penso a questo, come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”: lo scorso maggio, dopo aver ricevuto al Festival del cinema di Cannes la Palma d'Oro alla carriera, il celebre attore francese Alain Delon non aveva trattenuto le lacrime, dimostrando che dietro i suoi magnetici occhi glaciali c'è un uomo di 83 anni, tormentato e fortemente malinconico. Poco dopo quel riconoscimento, ha rischiato di morire. C'erano voci insistenti su ...

Che cos’è il “sovranismo” e perché ci dovrebbe far Paura : Davanti alla crisi di governo aperta da Matteo Salvini e alla prospettiva imminente di nuove elezioni, cerchiamo di capire una delle parole chiave della campagna elettorale permanente in cui stiamo vivendo, e su cui si sta già facendo forza per le prossime elezioni: che cos'è il "sovranismo"? E perché alle persone vispe fa paura?Continua a leggere

Paura per Alain Delon è stato colpito da ictus : Alain Delon ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una leggera emorragia cerebrale, e si riposa attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha detto alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, è stabile». Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato «operato alla Pitié-Salpétriere ospedale di Parigi, dove è ...

MotoGp – Dovizioso fa il punto dopo le FP2 in Austria : “tutti vicini. Caduta? Tutto ok - ma prima ho avuto Paura perchè…” : Andrea Dovizioso fa il punto della situazione dopo le FP2 corse sul tracciato del Gp d’Austria: il pilota Ducati si mostra fiducioso nonostante la caduta nel finale di sessione Si conclude con un 9° posto l’ultima sessione di prove libere odierna per Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati, nelle FP2, ha raccolto il penultimo tempo utile a rientrare fra i primi 10 evitando di passare dal Q1 in qualifica. Al termine delle prove ...

Gf - Paura per Erica Piamonte dopo dolori : Non sto bene - cura lunga : L'ex gieffina ha confidato ai fan che dovrà seguire una dieta ferrea per poter risolvere il suo problema di salute. L'ex gieffina toscana, Erica Piamonte, era finita al centro del gossip nella giornata di ieri, dopo aver accusato un improvviso malore. Erica aveva confidato ai follower di avere dei fortissimi dolori allo stomaco, motivo per il quale non era riuscita a chiudere occhio per una notte. E all'indomani dell'insorgenza del ...

Paura per due scosse di terremoto : a Potenza e a Trento : Due scosse di terremoto sono state registrate stamattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Una a Potenza e una a Trento

Terremoto in Calabria - Paura a Rende e Cosenza per una scossa nella Valle del Crati : 4° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Pomeriggio di paura oggi a Cosenza e Rende, in una delle zone più densamente abitate della Calabria, dove alle 16:05 s’è verificato un Terremoto di magnitudo 2.6 a 9.6km di profondità, in una giornata caldissima per lo scirocco (la temperatura massima ha raggiunto i +37°C in varie località della Valle del Crati). La scossa, apparentemente lieve, ha avuto un risentimento sismico importante, misurati dall’INGV nel 4° grado Mercalli ...

Il granchio azzurro invade il Salento - che cos'è e perché fa Paura : Il granchio azzurro minaccia le spiagge del Salento. A dare l’allarme è l’associazione Ata-pc Lecce che, da oltre dieci anni, si occupa di salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità. Il crostaceo è una specie aliena trasportata, come altre, da altri mari per mezzo del traffico di navi. È stato segnalato a riva sulle spiagge di Torre Rinalda e Spiaggiabella. «Conoscendo l'aggressività di questa specie aliena che, a causa dell'intensificarsi ...

Paura in mare per Gianna Nannini è stata punta da una medusa viola : Gianna Nannini in questi giorni si rilassa al mare, ma mentre si trovava in acqua è stata punta da una medusa viola è tra le più urticanti. La Nannini ha voluto raccontare il fatto, la medusa pare che l’abbia colpita sul volto che prima di poterlo rivedere, sarà necessario attendere qualche giorno. Il motivo? Sembra infatti che il morso della medusa viola abbia lasciato delle conseguenze piuttosto pesanti sul volto dell’artista che nelle ...