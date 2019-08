L' ex premier israeliano Barak ad Huffpost | La mia ultima missione | abbattere il

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) A 77 anni ha deciso di tornare sul campo di battaglia. Una battaglia politica che non ammette tregue o compromessi. Perché, dice ad, “stavolta è davvero in gioco il futuro d’Israele. Ehud, ex capo di stato maggiore (il più lungo in carica), l’ufficiale più decorato dell’esercito, ex primo ministro, ex ministro della Difesa è sceso in campo un’altra volta con un obiettivo dichiarato: spodestare “re” Netanyahu. Un “re” in crisi, che a sua volta gioca la partita della vita nelle nuove elezioni anticipate del 17 settembre.L’ufficiale più decorato nella storia d’Israele è l’ultimo politico che è riuscito a batterlo, l’ultimo laburista ad aver guidato un governo negli ultimi 19 anni. Gli anni sono passati per tutti, ma nonostante ...

