In Canada una banca ha chiuso e ha cancellato i debiti dei suoi clienti

Asteroide esplode sul Canada - illumina il cielo come la Luna piena [VIDEO] : Un Asteroide è esploso sul Canada, a 29 km di altezza, generando un bagliore brillante come la Luna piena e disseminando di meteoriti la campagna vicino Bancroft, Ontario. Quando ha effettuato l’ingresso in atmosfera, l’oggetto aveva il diametro di 30 cm e viaggiava alla velocità di 72mila km/h. L’evento è stato catturato da una serie di telecamere dell’Università dell’Ontario Occidentale. La NASA ha reso noto che ...

Triathlon - World Series Edmonton 2019 : in Canada una gara importante in ottica Tokyo 2020 : Le World Triathlon Series fanno tappa nel fine settimana ad Edmonton, in Canada, con le gare individuali su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) nella notte italiana tra sabato e domenica e la staffetta mista (400 metri a nuoto, 7 km di ciclismo, 1.5 km di corsa per ciascuno dei quattro frazionisti) in quella tra domenica e lunedì. Si tratta della settima delle otto tappe stagionali per quanto concerne le prove ...

Badminton - Canada Open 2019 : a Calgary due vittorie per la Corea del Sud - una per Danimarca - Cina ed Australia : Si è concluso il Canada Open di Badminton, torneo di categoria Tour Super 100, con un montepremi di 75000 dollari americani: a Calgary fanno festa quattro Nazionali. Due titoli alla Corea del Sud, gli altri equamente divisi tra Danimarca, Cina ed Australia. Due finali perse per la Cina, una per India, Giappone e Corea del Sud. Di seguito i risultati delle finali del Canada Open di Badminton: Finale singolare maschile Li Shi Feng (Cina) batte ...

Il viaggio da record di una volpe artica : oltre 3.500km dalla Norvegia in Canada in 76 giorni : Una volpe artica ha percorso più di 3.500km dalla Norvegia al Canada in soli 76 giorni: lo hanno rilevato i ricercatori del Norwegian Polar Institute che avevano catalogato l’animale, noto come volpe costiera o blu, con un dispositivo di localizzazione. Il viaggio di questa volpe è raccontato dai ricercatori in un documento intitolato “La migrazione della volpe artica da Svalbard in Canada: il lungo viaggio attraverso il gelo marino ...

Un matrimonio per dimenticare la delusione del Canada - che sorpresa in Francia : Vettel sposato in gran segreto? Sulla mano di Seb spunta una… fede [FOTO] : Sebastian Vettel sorprende tutti in Francia: Sulla mano del ferrarista spunta una fede, matrimonio in gran segreto? Quasi due settimane fa gli appassionati della Formula 1 vivevano dei momenti difficili da dimenticare: impossibile infatti dimenticare la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada, costata cara al ferrarista, che non ha potuto festeggiare per la vittoria della gara di Montreal, nonostante abbia tagliato per primo il ...