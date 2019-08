I consumatori non staranno a guardare

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) Allora ricapitoliamo: fuori Zingaretti, dentro Renzi; fuori Di Maio, dentro Fico. Fuori Salvini e dentro tutti gli altri, come avevamo previsto.La crisi di governo non ci sarà perché il partito del presidente della Repubblica non vuole assolutamente che sia Salvini (con il 40%) a nominare il successore e quindi non ha nessuna intenzione di sciogliere le Camere.Questo lo dico non per dare un giudizio, ma come una constatazione di fatto: se la legislatura dura, il presidente della Repubblica sarà nominato da Pd, M5S, Forza Italia e non certo dalla Lega: questo significa che per altri 4 o 5 anni il potere sarà in mano - almeno come timone istituzionale - agli uomini dell’attuale establishment, quello che fino a oggi ha governato il Paese.Questo fatto è positivo o è negativo? Non lo voglio giudicare: per me meglio così che in mano a ...

