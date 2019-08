Grosseto | spari nella notte | un morto e un ferito

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Marco Della Corte Un uomo di 35 anni è stato ucciso da alcunidi pistola nel cuore della, un ragazzo di 18 anni è rimasto inveceed è stato sottoposto a intervento chirurgico Un uomo di 35 anni è stato sparato al torace con un colpo di pisola a Gavorrano (). L'episodio è avvenuto all'1,30 dellatra domenica e lunedì del 12 agosto 2019. Per la vittima non c'è stato nulla da fare.nelle stesse circostanze un ragazzo di 18 anni, ricoverato presso l'ospedale di Siena e sottoposto a intervento chirurgico. In precedenza, il giovane era riuscito a raggiungere l'ospedale di Follonica accompagnato da una donna sconosciuta. Per la precisione, il delitto è avvenuto in località Filare, una frazione di Gavorrano, luogo noto come meta abitudinaria di spacciatori. Da come si legge in un articolo pubblicato sul Tirreno, anche il ragazzo presentava ...

