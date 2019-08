Preso in Francia Vincenzo Vecchi | l' ultimo latitante del G8 di Genova

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Gabriele Laganà, antagonista italiano, era stato condannato a 11 anni e 6 mesi per le violenze al G8 didel luglio del 2001 Arrestato giovedì scorso in Bretagna, un antagonista italiano 46enne condannato a 12 anni di carcere in Italia, con la Cassazione che gli aveva successivamente ridotto la pena di 6 mesi, per i reati di devastazione, saccheggio, rapina e porto abusivo di armi, resistenza e violenza nei confronti dei contingenti delle forze di polizia commessi durante le giornate del G8 anel luglio del 2001. Il fermo dell’uomo è stato rivelato nella giornata di ieri la Procura generale Rennes alla Afp.era l'condannato per i fatti del G8 diancora irreperibile. Secondo le prime informazioni, l’operazione degli agenti francesi è avvenuta seguendo le indicazioni della Digos di Milano e della ...

RobertoSanfi80 : @sandrogozi Ha forse paura di un italiano con le palle? Uno che magari voglia attuare la costituzione del 48? Uno c… - nerocavallo1 : @riotta @beppe_grillo @matteosalvinimi Ho 80 anni e voglio sapere CHI di è preso il DIRITTO di far Venire mezza Afr… - vlop__ : RT @AlessandroCere7: @LaviniaBLR Lo stato di diritto è morto in Francia nel 2018 quando Macron si è posto al di sopra del Popolo e le sue L… -