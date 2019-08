Ora Pell scrive dal carcere per attaccare papa Francesco

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Giuseppe Aloisi Il cardinale George, che ha fatto ricorso ma che sta scontando una condanna per abusi ai danni di minori, ha esposto le sue perplessità sulla fase preparatoria del Sinodo sull'Amazzonia Il cardinale Georgesi candida a far parte dei critici sul Sinodo panamazzonico. Il porporato australiano, però, è in, dopo la condanna in primo grado arrivata a marzo scorso per abusi ai danni di minori. È per questa motivazione, oltre che per i contenuti della missiva emersa in queste ore, che il ritorno in campo dell'alto ecclesiastico, cheaveva scelto per il vertice della Segreteria per l'Economia, sta favorendo qualche considerazione. Intanto perché, come si legge su Vatican Insider, gli organi deputati a farlo stanno già analizzando il caso. Il fatto che un uomo recluso abbia reso pubblico un testo, nel caso l'affioramento della lettera ...

