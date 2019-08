No tu no E perché? Perché sei di Napoli

"Ecco perché con il Rosatellum la desistenza non conviene" : Uniti, divisi o desistenti? Mentre ancora non si sa se e quando andremo al voto anticipato, già i partiti si preparano a rispondere al prossimo interrogativo: se sia meglio presentarsi al voto in uno schieramento che unisca più partiti, in solitaria con il proprio partito o utilizzando un meccanismo nato con il Mattarellum (la legge elettorale uninominale in vigore per le elezioni dal '94 al 2001) e cioè la desistenza. Il ...

Venezia - tassista si rifiuta di accompagnarli perché ubriachi : gli rompono naso e mascella : Tre persone, probabilmente residenti in zona, hanno aggredito e picchiato con violenza un giovane tassista che si sarebbe rifiutato di accompagnarli fino al Lido di Venezia perché visibilmente ubriachi.Continua a leggere

La picchia fino a uccidere il bambino che aspettava - ma lei lo perdona perchè vuole costruire una famiglia con lui : Una notizia che ha sconvolto l’intera Scozia. Una ragazza, Katie Strawhorn ha deciso di perdonare, per amore, il ragazzo che picchiandola durante la gravidanza ha ucciso il bambino che aspettava. La ragazza ha testimoniato al processo in favore dell’uomo che l’aveva picchiata brutalmente asserendo che lo ama e che vuole costruire una famiglia con lui. Il giovane ha 18 anni ed è di Glasgow ha sempre negato di aver ...

Tasse - deficit : perché la manovra fa paura Iva su? Caffè - pizza - auto : tutti i rincari Impennata Spread : come difendersi : I numeri che entreranno in Parlamento il 20 ottobre (30 miliardi) saranno diversi da quelli che usciranno dalle Camere, dopo il voto, alla fine dell’anno

Rimini - controlli a tappeto dei Nas : hotel e ristoranti chiusi perché avevano cibo scaduto : Strutture ricettive e ristoranti della provincia di Rimini sono stati chiusi in seguito a una serie di controlli dei Nas effettuati nelle ultime settimane.Continua a leggere

perché la battaglia climatica è un manifesto generazionale : Generazione Z, Net Generation, Generazione 00. Tanti nomi per definire un unico gruppo di persone: i ragazzi e le ragazze nate tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila. Una generazione spesso definita come una delle più individualiste e narcisiste mai esistite, ma anche intraprendente e ottimista verso il futuro; fortemente legata alle tecnologie, e per questo alla gratificazione istantanea da social network, viene vista dai più come ...

Se il Napoli non ascolta Ancelotti per gli acquisti e le cessioni - perché lo ha preso? : Il Napoli è forte ma non si è rinforzato Resto fedele alle mie idee. E quindi confermo ancora una volta la mia ammirazione per le capacità imprenditoriali del Presidente. Che con la sua politica aziendale illuminata ha messo in cassaforte la stabilità societaria del Napoli. Ciò posto non posso non fare alcune osservazioni oggettive. Le dichiarazioni di Giuntoli sono quanto meno risibili. Come sempre risibile è l’ovvio. “Siamo già molto ...

Giorgia Meloni : "Ecco perché Silvio Berlusconi non ci serve". L'intervista con cui sotterra Forza Italia : Giorgia Meloni è prontissima a dire sì alla coalizione con la Lega. Dopo l'apertura della crisi da parte di Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia non aspetta altro. "C'è una maggioranza naturale già formata, quella tra noi e Lega, potenzialmente coesa, potenzialmente vincente e invece sento

Iva - deficit - tasse : perché la manovra 2020 (con la crisi di governo) fa paura : I numeri che entreranno in Parlamento il 20 ottobre (30 miliardi) saranno diversi da quelli che usciranno dalle Camere, dopo il voto, alla fine dell’anno

Chioggia - gli rifiutano ingresso perché ‘africano’ - 18enne racconta : “Io italiano - non ci credevo” : Un giovane calciatore di 18 anni, Pietro Braga, non è potuto entrare in uno chalet di Chioggia-Sottomarina perché nero: "Quando il buttafuori mi ha detto che gli africani non potevano entrare, io e i miei amici ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere: pensavamo fosse una battuta". Pietro ha origini etiopi ma è stato adottato ed è cittadino italiano.

Bruno Vespa contro il M5s : perché è sbagliato chiamare Matteo Salvini "traditore" : In molti, sia nel mondo della politica sia giornalisti e osservatori più o meno autorevoli, s'interrogano sul tempismo di Matteo Salvini: perché la crisi di governo proprio ora, a Ferragosto, e non per esempio due mesi fa dopo aver stravinto le elezioni Europee? Una risposta, fuori dal coro, la offr

Velvet Collection 2 - cancellata la serie spagnola su Rai1 : ecco perché : Velvet Collection 2 cancellato: la serie spagnola non va più in onda su Rai1 Brutte notizie per i fan di Velvet Collection 2. La seconda stagione dello spin off della fortunata seri tv Velvet non andrà più in onda su Raiuno. Dopo i bassi ascolti registrati dalla prima puntata, trasmessa lo scorso martedì (6 agosto […] L'articolo Velvet Collection 2, cancellata la serie spagnola su Rai1: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Plusvalenze. Ecco perché la Juve vuole vendere Dybala e l’Inter mira a piazzare Icardi : Per valutare la salute finanziaria di un club, scrive Milano Finanza, bisogna guardare il rapporto tra il costo della rosa e i ricavi attesi. Dove per valore della rosa si intende la somma degli stipendi lordi, degli ammortamenti e il costo dei giocatori arrivati in prestito. Il rapporto deve essere compreso tra il 50 ed il 70%. Se la percentuale sale oltre il 70% bisogna prima vendere. Per realizzare plusvalenze e ridurre i costi del ...