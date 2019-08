Miley Cyrus e Liam Hemsworth non stanno più insieme | l' addio comunicato dal portavoce

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 11 agosto 2019)si sono detti. Una notizia che arriva come una doccia fredda, raccontata nei particolari daldella cantante alla rivista People. I due hanno deciso di lasciarsi per concentrarsi sulla loro crescita personale e sulle loro rispettive carriere, ma continuano a rimanere in buoni rapporti e ad accudire i loro animali domestici che hanno adottato nel corso della loro relazione. Le prime voci di crisi tracircolavano già da un po' di tempo; infatti, molti fan avevano notato che la popstar americana, in uno scatto pubblicato sui social, non indossava la sua fede nuziale.e la relazione 'non perfetta' La storia d'amore tranon è stata sempre perfetta. Pochi mesi prima di convolare a nozze, la coppia aveva deciso di lasciarsi, sconvolgendo i fan, per poi decidere di tornare. La cantante ...

Noovyis : (Miley Cyrus incanta il Lago di Como, il suo ballo bollente e senza freni vale 3 milioni di like) Playhitmusic -… - yleniaindenial : Dopo Di Maio e Salvini si lasciano anche Liam Hemsworth e Miley Cyrus. Sta crisi di governo sta facendo più danni d… - alssxmarvel : RT @stuckonyouth: No va beh, Liam Hemsworth e Miley Cyrus hanno divorziato Basta, non credo più nel vero amore, È TUTTO UNA MENZOGNA -