Libia,Onu conferma: uccisi 3 dipendenti

L'Onuche sono tre i membri delle Nazioni Unite, morti dopo l'attacco a Bengasi, in. Altri tre sono rimasti feriti dall'esplosione dell'autobomba. Il segretario Onu Guterres sollecita "tutte le parti in causa a conformarsi alla tregua concordata per la festa dell'Id al-Adha e a tornare al tavolo delle trattative". Chiede inoltre alle autorità libiche d'identificare al più presto i responsabili dell'attentato.(Di domenica 11 agosto 2019)