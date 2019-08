Jessica e Andrea di Temptation | la Battistello | “Ci sentiamo ancora”

Temptation Island - Andrea Filomena e la nuova vita senza Jessica : arrivano i ringraziamenti speciali : Temptation Island, la nuova vita di Andrea Filomena senza Jessica. I ringraziamenti speciali. Dopo l'ultima puntata di Temptation Island, è apparso chiaro che per Andrea Filomena non ci...

Temptation Island : Andrea Filomena reagisce dopo l’addio a Jessica : Andrea Filomena dimentica Jessica Battistello e ringrazia tutti A distanza di qualche settimana dalla fine di Temptation Island, Andrea Filomena sembrerebbe aver ritrovato la serenità e il sorriso. Sui social l’ex protagonista dell’isola delle tentazioni continua ad apparire tranquillo, segno che Jessica Battistello è ormai un ricordo lontano? Pochi minuti fa il ragazzo ha voluto fare un ringraziamento speciale ai suoi followers ...

Jessica Battistello su Andrea : “Non ha senso eliminare i ricordi” : Jessica Battistello su Andrea Filomena: “eliminare i ricordi? Non ne trovo il senso!” Jessica Battistello, una delle grandi protagoniste della sesta edizione di Temptation Island (terminato martedi scorso con la puntata speciale “Un mese dopo”), ha risposto ad alcune domande su Instagram, poste dai suoi numerosi followers sul popolare social. E alla domanda “Perché non togli le foto con il tuo ex?”, Jessica ...

Jessica e Andrea sono tornati insieme?/ 'Non ci siamo più visti da Temptation Island' : Jessica e Andrea sono tornati insieme? Temptation Island 2019, lei svela 'Non l'ho più visto anche se lui vorrebbe tornare con me'

Jessica dà del bugiardo ad Andrea dopo Temptation : 'Ero scioccata davanti alla Tv' : Martedì sera, nel corso dello speciale "Temptation Island-un mese dopo", ci si è soffermati anche su Jessica e Andrea, una delle prime coppie ad essersi detta addio durante quest'edizione del reality show. I due non sono tornati insieme dopo l'incontro al falò finale, e alla presenza di Filippo Bisciglia hanno fornito due versioni dei fatti completamente differenti. E così, dopo aver seguito la puntata in televisione, Jessica ha deciso di fare ...

Temptation Island - Jessica Battistello contro le critiche : 'Andrea ha reagito per rabbia' : La sesta stagione di Temptation Island si è definitivamente conclusa con la puntata trasmessa martedì 30 luglio. Le sei coppie hanno raccontato ciò che è accaduto nel mese successivo al falò di confronto, confermando le decisioni prese o aggiornando Filippo Bisciglia sulle novità. Non c'è stato nessun cambiamento per Jessica Battistello e Andrea Filomena che si erano lasciati nel faccia a faccia finale: lui era apparso troppo deluso per il ...

Temptation Island news - Jessica torna a parlare di Andrea : “Scioccata” : Temptation Island news, dopo la puntata Jessica Battistello torna a parlare di Andrea Filomena Dopo la puntata di Temptation Island, in onda ieri sera, che ha mostrato le sei coppie un mese dopo, Jessica Battistello torna a parlare di Andrea Filomena, ormai suo ex fidanzato. La loro storia d’amore è giunta al capolinea durante il […] L'articolo Temptation Island news, Jessica torna a parlare di Andrea: “Scioccata” ...

Jessica lascia Andrea e frequenta Alessandro - Vittorio dice addio a Katia (Video) : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andato in onda lo speciale di Temptation Island un mese dopo, dove abbiamo visto cosa è successo tra le sei coppie protagoniste di questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, una volta che hanno abbandonato il villaggio delle tentazioni. E i colpi di scena non sono certamente mancati, tra coppie che sono definitivamente 'scoppiate' dopo il confronto e altre che clamorosamente hanno deciso ...

Temptation - Jessica e Alessandro stanno insieme : Andrea smentisce l’ex : Jessica e Andrea un mese dopo Temptation Island: lei si vede con il tentatore Alessandro L’avventura di Temptation Island per le sei coppie è finita da un mese. Durante la serata di martedì 30 luglio, siamo venuti finalmente a sapere cosa è successo tra tutti i partecipanti, una volta spenti i riflettori del programma. La […] L'articolo Temptation, Jessica e Alessandro stanno insieme: Andrea smentisce l’ex proviene da Gossip e ...

Andrea Filomena smentisce Jessica Battistello : “Voglio che sparisca! : Temptation Island: Andrea Filomena smentisce le parole di Jessica Battistello Stasera si conclude, purtroppo, Temptation Island 2019. Il pubblico da casa ha potuto assistere a cosa è accaduto alle coppie di quest’anno un mese dopo dalla fine della registrazione del programma. La prima coppia è stata quella formata da Andrea Filomena e Jessica Battistello. Quest’ultima ha dichiarato che il suo ex fidanzato, una volta abbandonata ...

Jessica e Andrea sono tornati insieme?/ 'Non ci siamo più visti da Temptation Island' : Jessica e Andrea sono tornati insieme? Temptation Island 2019, lei svela 'Non l'ho più visto anche se lui vorrebbe tornare con me'

Temptation Island 2019 : Jessica e Andrea non sono tornati insieme. Lei frequenta il single Alessandro : Temptation Island 2019 - un mese dopo: Jessica e Andrea non sono tornati insieme. Lui sogna una famiglia. Con la storia di Jessica e Andrea comincia l'ultima puntata del docureality che stiamo...

Jessica E ANDREA SONO TORNATI INSIEME?/ Una possibilità dopo Temptation Island... : JESSICA e ANDREA SONO TORNATI INSIEME? Temptation Island: nell'ultima puntata si erano lasciati, ma le voci che siano nuovamente fidanzati SONO d'attualità.

Temptation Island 2019 - Andrea : ‘Jessica mi ha umiliato davanti a tutta Italia’ : Andrea Filomena e Jessica Battistello dopo l’esperienza di Temptation Island 2019 non sono più una coppia, ma il ragazzo impiegherà un po’ di tempo per riprendersi dalla batosta ricevuta nel docu-reality di Canale 5, dove la sua ex ragazza si è avvicinata così tanto al single Alessandro Zarino da decidere di frequentarlo anche fuori (QUI vi diciamo com’è finita tra di loro). Intervistato da Uomini e donne magazine come riporta ...