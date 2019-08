Test auto chiave intelligente | i 7 modelli che si rubano in pochi secondi

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 10 agosto 2019): i 7che siinLa rivista inglese What Car? ha stilato una classifica delle vetture munite dipiù facili da rubare. Ecco quali sono idipiù a rischio e quelli, invece, più sicuri. Acquistoe inazione diversa dall’acquirente, come si deve fare, sistemi di sicurezza meno Sono in aumento idimobile dotati di sistema Keyless, altrimenti detto Hands Free o Comfort Access o ancora Intelligent Key. In pratica, la macchina può essere aperta senza utilizzare materialmente una: basta che l’apposito dispositivo elettronico sia in tasca, in borsa o comunque nelle vicinanze della vettura. Il sistema prometteva di facilitare la vita deglimobilisti, tuttavia, alla maggiore comodità non sembra corrispondere un adeguato livello di ...

PagePersonnelIT : Lavorate anche in vacanza per ridurre il senso di colpa? Ecco l'auto-test per capire se siete 'maniaci' del lavoro… - AUTOilmensile : #Toyota inizia i test di guida autonoma in Europa ?? -