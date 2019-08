Seat Ateca - Primi test per il facelift

Fonte : quattroruote

(Di sabato 10 agosto 2019) già tempo di restyling per la. La prima Suv del marchio spagnolo, presentata nel 2016, sarà aggiornata nel 2020 e queste sono le prime foto spia di un muletto.Due varianti del frontale nei muletti. Nelle immagini del primo prototipo l'elemento dominante è quello della mascheratura frontale, che cela quelli che potrebbero essere gli interventi estetiche più importanti. Se l'andamento dei gruppi ottici sembra rimasto inalterato, si notano differenze nella forma della griglia e delle prese d'aria, con la rimozione dei fendinebbia. Un secondo muletto presenta invece un frontale ancora più celato alla vista e una porzione molto più ristretta dedicata alle prese d'aria frontali, elemento che potrebbe far pensare a un più radicale ripensamento del design. Per entrambe le vetture la zona posteriore rimane per il momento immutata. Incognita abitacolo. In alcuni scatti è ...

quattroruote : La #Seat ha dato il via ai collaudi del facelift della #Ateca: ecco le prime #fotospia della rinnovata #Suv…