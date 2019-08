Meteo | il nowcasting di MeteoWeb | sole e tanto caldo | fino a 38 39°C Qualche rovescio su

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : nubi irregolari e qualche breve rovescio sui rilievi - ma localizzato : Giornata piuttosto tranquilla, quella odierna, su tutto il Paese. Non si sono registrati, né sono in atto, fenomeni particolarmente significativi. C’è stata una certa attività cumuliforme pomeridiana in prossimità un po’ di tutti rilievi più importanti e nubi irregolari sono ancora presenti, ma i fenomeni associati sono stati e sono davvero scarsi. Stato del cielo e fenomeni qualche addensamento più acceso, come visibile ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali su parte del Friuli - locali in Appennino [MAPPE] : Come preventivato nelle nostre previsioni mattutine per questo pomeriggio, i settori friulani centro-orientali, in particolare i settori a Nord/Nordest di Udine, stanno vivendo la fase temporalesca più accesa. Da quasi due ore, in particolare, nubi cumuliformi ad elevato sviluppo verticale, si sono sviluppate sull’area tra Gemona del Friuli, Buja, Tarcento, Tricesimo, Nimis, dando luogo a fenomeni violenti sotto forma di temporali forti, ...

Meteo - il nowcasting di MeteoWeb : temporali irregolari in atto sull’Appennino centrale e al Nord\Est [LIVE] : Addensamenti con rovesci e temporali stanno riguardando, nella giornata odierna, anche parte dei settori centrali. Si tratta essenzialmente delle aree appenniniche tra Emilia-Romagna, Toscana, qualcuno sconfinate anche sul Nord Marche, area San Marino e verso il Nord della Lazio. Fenomeni abbastanza localizzati, tuttavia presenti qua e là e, nelle ultime due ore, più intensi tra il Nordest della Toscana e l’Appennino Bolognese, Romagnolo ...

Meteo LIVE - nowcasting di Meteoweb : forti temporali in atto tra Lombardia e Veneto. Evoluzione con MAPPE : Insiste una certa attività temporalesca anche in queste ore serali su diversi settori del Nord. L’instabilità più accesa è accorsa nell’ultima ora tra Est Milanese, Sud Bergamasco e soprattutto Bresciano. temporali violenti, in particolare, tra Rivolta d’Adda, Pandino, Bagnolo Cremasco,Ripalta Cremasca, Crema, Offanengo, con colpi di vento intensi e anche nubifragi. Il nucleo intenso si sta spostando verso Est prendendo in ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali in Lombardia - attenzione in serata. Allarme grandine [MAPPA] : Ancora un pomeriggio temporalesco, con fenomeni spesso anche di forte intensità che nelle ultime ore hanno imperversato, dal Biellese, Novarese, nel Nord Piemonte, verso l’alta Lombardia, Varesotto, Comasco, anche Milanese. Fenomeni particolarmente intensi nelle ultime due ore su area Busto Arsizio poi anche al Nord di Milano, con locali nubifragi e colpi di vento intensi. Al momento, un fenomeno intenso lo registriamo tra Milano Sud e ...

Meteo - il nowcasting di Meteoweb : locali temporali su Alpi e Prealpi - forti tra Bellunese e Friuli [MAPPA] : Si è accesa l’instabilità pomeridiana come preventivato dai modelli in mattinata. Al momento, un focolaio temporalesco più importante lo riscontriamo su Alpi e PreAlpi di Nordest, in particolare tra il Bellunese settentrionale e verso il Friuli. Temporale forte tra l’area Longarone, Provagna, Fortogna,, verso Cellino di Sopra, Cellino di sotto, Contran, Arcola. Cella temporalesca di particolare vigore su Nord Udinese, settore tra ...