La Sampdoria 2019-20 | Quagliarella intoccabile nella formazione tipo di Di Francesco

Sampdoria - design particolare per la divisa “away” 2019/2020 : Sampdoria seconda maglia 2019 2020 – La Sampdoria ha presentato oggi la divisa da trasferta per la stagione 2019/2020. «U.C. Sampdoria e Joma, in qualità di sponsor tecnico, presentano la maglia away sviluppata per la stagione sportiva 2019/20», si legge in una nota del club blucerchiato. Come per la stagione 2018/2019, anche la nuova divisa […] L'articolo Sampdoria, design particolare per la divisa “away” 2019/2020 è stato ...