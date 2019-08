Fiumicino | frammenti di un aereo cadono su case e auto | “Il più grande di almeno 5 cm”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019)di undella compagnia Norwegian, atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci, sono caduti su tetti ed alcunenella zona di, subito dopo il decollo dall’aeroporto. Non ci sono stati feriti ma alcunehanno subito leggeri danni ai vetri. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile. Secondo le testimonianze dei cittadini scesi in strada preoccupati in strada idi alcuni centimetri, il più5/10 centimetri sono caduti alle 16.46. L'articolodi unsu: “Il piùdi5 cm”. Atterraggio di emergenza di un volo Norwegian proviene da Il Fatto Quotidiano.

