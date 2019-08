CorSera | Per Icardi | contatti continui tra Wanda e Giuntoli

CorSera : Marotta detta la strategia a Dybala per favorire lo scambio con Icardi : Con la chiusura dell’affare Lukaku, Marotta vince sulla Juventus, scrive il Corriere della Sera. Primo obiettivo di Conte dal suo arrivo all’Inter, il belga avrà il compito di spaccare le difese avversarie con la sua potenza. Ma l’affare Lukaku non ha solo risvolti tecnici. Rischia di portare un effetto domino sul mercato. Soffiando il belga alla Juventus, Marotta ha messo a segno una tripletta. Innanzitutto ha vinto ...

CorSera : i piani di Marotta e Paratici per arrivare allo scambio Dybala-Icardi : L’arrivo di Lukaku all’Inter non è solo una vittoria di Marotta e il coronamento del sogno di Antonio Conte, ma, come riporta il Corriere della Sera, rischia di portare un effetto domino sul mercato. Si apre adesso uno scenario interessante quanto quasi impossibile da decifrare che coinvolge Icardi e Dybala, le cui mosse sarebbero state manovrate da Marotta e Paratici fin dal principio. In definitiva non ci sarebbe, e non ci sarebbe mai ...

CorSera : Il “sistema Juventus” : l’esasperazione del player trading per le plusvalenze : Nessuna squadra, tra le grandi di Europa, ha esasperato la compravendita di giocatori quanto la Juventus. Sia di piccoli che di grandi. “Siamo di fronte a un tradimento del progetto tecnico o a un capolavoro di finanza calcistica?” E’ l’interrogativo che si pone il Corriere della Sera che sciorina dati impressionanti. Dal primo anno dell’era Allegri, il 2014, la Juventus (lasciando da parte la Primavera) ha ...

CorSera – Wanda pronta ad un’azione legale contro l’Inter per difendere Icardi : Non tutto è chiaro sull’incontro tra l’Inter e Mauro Icardi. Se le parti concordano sul no della società al calciatore, c’è la questione lista che invece trova le parti distanti. Secondo l’argentino la società nerazzurra avrebbe detto di averlo escluso dalle liste per il campionato (che verrà presentata il 3 settembre) e per la Champions, l’Inter nega di averne mai parlato. Ma intanto Wanda Nara è sul piede di ...

CorSera : Il Real potrebbe abbassare le pretese su James - ma il Napoli insiste per il prestito : A tv Luna, ieri, Ancelotti ha confermato che la trattativa con il Real Madrid per portare al Napoli James Rodriguez non è ancora chiusa, nonostante le indiscrezioni che arrivano dalla Colombia, che darebbero l’attaccante già all’Atletico Madrid. Oggi il Corriere della Sera ribadisce che il nodo di tutto è la formula della cessione. Il quotidiano scrive che il Real Madrid potrebbe abbassare le pretese per il colombiano fino a 38-40 ...

CorSera : Si lavora al contratto unico per i lavoratori del calcio «non giocante» : Il Corriere della Sera apre le porte ad una parte del mondo del calcio che non è fatta di calciatori, ingaggi milionari, plusvalenze e aste, ma di comuni lavoratori. magazzinieri, centralinisti, guardiani che percepiscono stipendi molto al di sotto di quelli dei calciatori. Proprio di questi si parla in queste ore per dargli un contratto specifico. la Lega stima si tratti di non meno di 5 mila persone, e attualmente i loro rapporti di lavoro ...

CorSera – Svolta Napoli : tra i club più attivi sul mercato. E il Real apre allo sconto per James Rodriguez : L' edizione odierna de Il Corriere della Sera' elogia il Napoli per il calciomercato e aggiunge nuovi dettagli sulla trattativa per James Rodriguez. Di seguito uno stralcio dell'articolo a firma di ...

CorSera Roma : ultimatum del Campidoglio per lo stadio : “O si fa come diciamo noi o salta tutto” : Il Comune di Roma dà l’ennesimo ultimatum al club di Pallotta: “O si fa come diciamo noi o salta tutto”. L’argomento, naturalmente, è lo stadio. Lo racconta l’edizione Romana del Corriere della Sera. Ieri, all’Eur, si è riunito il tavolo tecnico, e il Campidoglio ha ribadito la linea dura, resa ancora più ferrea dall’addio di Totti al club e il malcontento dei tifosi che, in polemica con la società, ...

CorSera : L’inversione della Juve per Sarri può cambiare faccia al vecchio potere bianconero : Chi fa la rivoluzione più profonda? La Juventus — per la quale «vincere è l’unica cosa che conta»—e ha scelto Sarri per cambiare stile di gioco. O l’allenatore, che al Napoli parlava di «colpo di stato per prendere il potere» ed è finito dritto nel palazzo di Madama? Questo l’interrogativo del Corriere della Sera sulla notizia del giorno: Maurizio Sarri nuovo allenatore della Juve. Tutto è stato anomalo, dal tempo che ci è voluto da ...