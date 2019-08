Un agosto ricco al cinema Tra le uscite | Il Re Leone | Fast & Furious | The Nest

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Mese solitamente più languido in quanto a film in sala, quest’annoci riserva ben 34 nuove, a fronte delle 29 di luglio e delle 40 di giugno oramai scorse via. Così la lente d’osservazione stringe su una doppia coppia di titoli, una dalla solita America, l’altra dall’Italia. Cominciamo con un lavoro iscrivibile nella rinverdita tendenza disneyana a plasmare celebri film d’animazione in nuovi live action. Il Re, quello targato 2019 e in uscita il 21, si trasforma così in una favola dall’estetica reale. Non è uno strano gioco di parole, ma l’osservazione di risultati tecnici di gran lunga superiori a quelli raggiunti nel 2016 dal Libro della Giungla. Ogni animazione trionfa sul grande schermo in tangibilità di animali senzienti nella savana. Ma quei colori cartooneschi che una volta stuzzicavano la fantasia in maniera fresca e delicata vengono meno, ...

