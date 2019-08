«' O sole mio»? La canzone più celebre del mondo è nata a Mosca

Migranti : Presidente Ars - 'encomio solenne a comandante motopesca' : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - "Carlo Giarratano, comandante del motopesca "Accursio", ha soccorso in mare con l'aiuto del suo equipaggio decine di #Migranti alla deriva, tra i quali anche donne e bambini. Ringrazio questi uomini per aver dimostrato grandissimo coraggio e profonda umanità nel compie

Migranti : Presidente Ars - ‘encomio solenne a comandante motopesca’ : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Carlo Giarratano, comandante del motopesca “Accursio”, ha soccorso in mare con l’aiuto del suo equipaggio decine di #Migranti alla deriva, tra i quali anche donne e bambini. Ringrazio questi uomini per aver dimostrato grandissimo coraggio e profonda umanità nel compiere questo gesto. Per questo motivo, insieme al Presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La ...

Migranti : Presidente Ars - ‘encomio solenne a comandante motopesca’ : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Carlo Giarratano, comandante del motopesca “Accursio”, ha soccorso in mare con l’aiuto del suo equipaggio decine di #Migranti alla deriva, tra i quali anche donne e bambini. Ringrazio questi uomini per aver dimostrato grandissimo coraggio e profonda umanità nel compiere questo gesto. Per questo motivo, insieme al Presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La ...

Heidi Klum - lato B sotto il sole : Al lavoro per la tintarella e il mio matrimonio…. : Topless e prospettiva sul un lato B perfetto. Tra una ripresa e l’altra del suo nuovo show televisivo a cui parteciperà anche Chiara Ferragni, Heidi Klum, 46 anni, si prende una pausa relax. La top model e conduttrice televisiva ha postato uno scatto hot a bordo piscina mentre si abbronza sotto il solleone. “Working on tan and wedding/to dolist”, scrive: “Al lavoro per abbronzarmi e per preparare le nozze..”. La Klum si sarebbe già sposata ...