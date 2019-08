Incendi | Pd | ' Musumeci accusa forestali ma tace su inadempienze Regione' 2

Incendi : Pd - 'Musumeci accusa forestali ma tace su inadempienze Regione' : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - "Il fenomeno degli Incendi boschivi durante il periodo estivo costituisce, purtroppo, un cronico e gravissimo problema per l’intero territorio regionale, ma alcune recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa dal presidente della Regione, con le quali si accusa il bacin

Incendi : Cgil a Musumeci - ‘forestali ingiustamente additati’ : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – “Se il presidente della Regione Nello Musumeci è informato o è a conoscenza di notizie o di fatti certi, si rechi in procura per assicurare alle forze dell’ordine i veri colpevoli degli Incendi”. Così i segretari generali di Cgil Palermo e Flai Cgil Palermo, Enzo Campo e Dario Fazzese, commentano le dichiarazioni del governatore sulle responsabilità dei forestali per gli Incendi divampati in ...

Incendi : Cgil a Musumeci - ‘forestali ingiustamente additati’ (2) : (AdnKronos) – Alla Regione, Cgil e Flai chiedono “più atti concreti e meno propaganda”. “Attendiamo notizie certe da parte delle forze dell’ordine – aggiungono – Basta lanciare accuse pesanti sui lavoratori forestali, esponendoli alla mortificazione mediatica e fomentando odio nei loro confronti. Chiediamo al presidente Musumeci un tavolo per una programmazione ad ampio raggio per una seria prevenzione ...

Incendi : Fava - 'Musumeci contro forestali? Si autoassolve da responsabilità' : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - "Mi pare che la scelta del presidente Musumeci di indicare, ad ora senza prove, gli operai forestali come i principali responsabili dei roghi che stanno devastando la Sicilia sia auto assolutoria e abbastanza pavida". Lo afferma il presidente della commissione regionale

Incendi : da Sifus esposti in procure siciliane - '50% colpa governo Musumeci' : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) - "Almeno il 50% delle responsabilità degli Incendi", che negli ultimi giorni hanno devastato la Sicilia, "vanno imputate al governo Musumeci". Ad affermarlo è il segretario generale di Sifus Confali Maurizio Grosso annunciando la decisione del sindacato di presentare esp

Incendi : Musumeci - ‘presto un piano su rischio Playa a Catania’ : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – Entro il 30 settembre verranno definiti gli obiettivi per la redazione di un piano-stralcio di Protezione civile legato al rischio Incendio nell’area della Playa di Catania, teatro di un vasto rogo lo scorso 10 luglio. Entro la fine di marzo del prossimo anno, invece, il piano dovrà essere pronto per la sua attuazione. E’ questo l’esito del vertice di coordinamento della Protezione ...

Incendi : Musumeci - ‘presto un piano su rischio Playa a Catania’ (2) : (AdnKronos) – Il piano di previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza dovrà occuparsi di affrontare le seguenti criticità: vie di fuga dal viale Kennedy, riqualificazione e gestione del boschetto, un’area di parcheggio per le auto dei bagnanti, sistemazione idraulica dei torrenti che attraversano l’area, collocazione di idranti per l’approvvigionamento idrico in caso di necessità, pulizia delle aree ...