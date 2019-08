Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019) A fine luglio ilMadrid non inseriva nellapubblicata sul sito il nome di. Bale, invece, era presente. Oggi l’ennesima novità. Sul sito spuntano anche il nome e la foto del colombiano. Reinserito inindossa la maglia numero 16. Bale è ancora presente. L'articolo IlinilNapolista.

napolista : Il Real inserisce nuovamente in rosa James Rodriguez In un primo momento il colombiano non compariva nell’elenco pu… - EmanueleFire : RT @fran_rkid: - AnTroll94 : RT @fran_rkid: -