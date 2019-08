Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019)è il tema che FQha affidato a Gianni Biondillo, Claudio Fava, Catena Fiorello, Gene Gnocchi, Ilaria Tuti, Hans Tuzzi. Ne sono venuti fuori seiper l’estate, nonché sei sguardi molto diversi fra loro dentro il cuore del potere. Li trovate sul numero di agosto inda domani, insieme al Tour del Noir: una mappa degli investigatori immaginari dalla Valle d’Aosta di Schiavone alla Sicilia di Montalbano. L'articolo Fq: indi seiproviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Fq MillenniuM, amore e morte a Palazzo Chigi: in edicola i racconti di sei scrittori - Cascavel47 : Fq MillenniuM, amore e morte a Palazzo Chigi: in edicola i racconti di sei scrittori - fattoquotidiano : Fq MillenniuM, amore e morte a Palazzo Chigi: in edicola i racconti di sei scrittori -