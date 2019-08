Amichevoli | Genoa a valanga sulla Massese | pari tra Catania e Cagliari

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Seconda amichevole in meno di 24 ore per ildi Andreazzoli che dopo aver sconfitto ieri la Reggiana al Mirabello ha affrontato e battuto la, formazione di Eccellenza, sul terreno di Cavriago. A segnare la gara l’esordio dal primo minuto del neo acquisto Lasse Schone. Il regista danese ha diretto la mediana dispensando palloni per gli attaccanti e mostrando subito le sue qualità. 9-0 il risultato finale grazie ad un Sanabria in stato di grazia, quattro alla fine le reti del paraguaiano, e a Gumus autore di una tripletta. In gol anche Pandev e Jagiello. Ilsi salva nel finale: 1-1 nell’amichevole giocata al “Massimino” contro il. Con Nainggolan dentro dall’inizio, la formazione di Maran ha subito una chance con Cerri ma al 9′ e’ ila passare: Curiale intercetta un passaggio di Pisacane e scarta Rafael, ...

CalcioWeb : ?? #Amichevoli, i risultati di oggi #Genoa a valanga sulla Massese, 1-1 tra #Catania e #Cagliari - ItaSportPress : Amichevoli Serie A, live le gare di oggi: in campo Genoa e Cagliari - - Dalla_SerieA : Amichevoli: Genoa e Spal ok. D -