Zingaretti | Governo non ha una maggioranza | andare al voto

Zingaretti : governo ha fallito - al voto : 10.33 "Chi ha visto ieri i telegiornali ha visto la verità:questo Paese non ha più una maggioranza, l'esperimento iniziato 13 mesi fa è fallito. Finché lo dicevamo noi eravamo antipatici, ora lo dice anche Salvini: welcome, benvenuto. Così il segretario Pd Zingaretti ad Agorà estate su Raitre. Poi l'invito a non "sparare balle dalla mattina alla sera": "Siate coerenti. Se non c'è maggioranza parlamentare bisogna andare al voto. Ci hanno ...

Il bacio ad alta velocità Zingaretti-Zingaraccia travolge il governo : La diciottesima legislatura si è aperta con l’immagine epocale del bacio passionale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, magnificamente raffigurato nel marzo del 2018 in un famoso murales comparso nella Capitale, e in un certo senso oggi potremmo dire che la maggioranza di governo che ha finora guida

Tav - governo diviso in Senato. Zingaretti : “Conte salga al Quirinale e riferisca sulla crisi” : Maggioranza spaccata sulla Torino-Lione, con la Lega che ha votato insieme al Pd per realizzare la nuova linea dell’Alta...

"Questo governo sta distruggendo il Paese". Zingaretti invoca una "grande manifestazione nazionale" : “Stanno distruggendo l’Italia e l’Italia non può permetterlo. Costruiamo mobilitazioni in tutto il Paese fino ad arrivare a una grande manifestazione nazionale”. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti dalle colonne di Repubblica prospetta “un autunno caldo”. L’ obiettivo - dice - è quello di “sviluppare proposte concrete e di lungo respiro in grado di ricostruire la fiducia in un ...

Pd - tregua dopo la Direzione. Zingaretti : “Governo unito solo da poltrone”. Calenda : “Segretario chiaro sul no al M5s” : Polemiche alla vigilia, con attacchi incrociati tra renziani e nuova maggioranza, interviste contestate (di Dario Franceschini e Giuseppe Sala), accuse al nuovo corso di voler “aprire al M5s” e di voler “epurare” l’area renziana, compreso il caso Faraone con il commissariamento del Pd siciliano. Poi, non è una novità in casa dem, la tregua. Così si è conclusa la Direzione del Partito democratico, che ha approvato la ...

Zingaretti (PD) : no governo con Di Maio : 11.11 Il Pd è "definitivamente" indisponibile a una maggioranza alternativa in Parlamento in caso di crisi di governo. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti ad Agorà Estate su Rai Tre. E ancora:"Non ci sono le condizioni per fare un governo con Di Maio" e tuttavia l'elettorato pentastellato è variegato: io ho il dovere etico e morale di capire perché alcuni elettori hanno lasciato il Pd e come riconquistarli".E sul caso Lega-Russia: ...

Sì del governo alla Tav - Zingaretti : "Perso un anno - povera Italia". Frediani (M5S) : "Inaccettabile - tutti a casa" : Le reazioni alle parole del premier Giuseppe Conte che ha annunciato il sì del governo alla Tav, cambiando idea sull’analisi costi-benefici, non si sono fatte attendere. Per il Pd è il segretario Nicola Zingaretti ad andare all’attacco su Twitter: "Ora Conte annuncia che il governo è per sì alla Tav. Nella migliore delle ipotesi abbiamo perso più di un anno. Nella peggiore un altro giro di valzer che non porterà a nulla. ...

Renzi - Franceschini - Zingaretti : su M5s e governo tre linee nel Pd : La formalizzazione del voto di fiducia sul Ddl sicurezza bis, che vede M5s e Lega ricompattarsi su un tema caro a Matteo Salvini, sembra all0ntanare le ipotesi circolate negli...

**Anac : Zingaretti - ‘con Cantone presidio legalità - governo non smantelli’** : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Da amministratore e Presidente di Regione ho conosciuto il grande lavoro che Raffaele Cantone ha portato avanti per fare dell’Anac un presidio di legalità e innovazione per tutta la pubblica amministrazione. Nel ringraziarlo voglio sostenere il suo messaggio affinché tutte le istituzioni siano unite e vigili nella lotta alla corruzione che è il primo nemico di chiunque ami l’Italia, ...

Governo - Zingaretti : “Smentisco possibilità di alleanza tra PD e M5s - in caso di crisi voto” : “Nessun Governo con il M5s è alle porte e nessun Governo con il M5s è l’obiettivo del Pd. Questo anche Franceschini lo dice in modo chiarissimo”. Così a margine di una iniziativa a Roma il segretario del Pd Nicola Zingaretti, riferendosi all’intervista rilasciata oggi da Dario Franceschini. “Così come prendere atto che ci sono due forze diverse – ha aggiunto – significa semplicemente evitare che sempre di più ...

