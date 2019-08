U&D | Ursula Bennardo incinta si sfoga | “Sono fragile”

Fonte : dilei

(Di giovedì 8 agosto 2019), protagonista di Uomini e Donne, sisu Instagram raccontando i momenti difficili della sua gravidanza. La dama del Trono Over aspetta un figlio da Sossio Aruta, conosciuto proprio durante la trasmissione. Per lei non si tratta della prima esperienza da mamma, visto che ha già tre figli maschi, nonostante ciò la nuova gravidanza ha portato nella sua vita grandi cambiamenti non sempre semplici da affrontare. La storia fra Sossio eè iniziata sotto i riflettori. Il primo incontro a Uomini e Donne, poi una storia d’amore che li aveva portati ad abbandonare lo show e la scelta di partecipare a Temptation Island. Sull’isola delle tentazioni i due erano stati messi a dura prova arrivando a lasciarsi, salvo poi accorgersi di essere ancora innamorati. Sossio aveva riconquistato la suagrazie ad una dichiarazione d’amore negli studi di Uomini ...

Linkiesta : Il Ministro può gridare ai porti chiusi quanto vuole, ma chiusi non sono. Mentre fa la guerra alle Ong, altre imbar… - JeanGuyTalamoni : #GhjurnateInternaziunale2019 - Ritruvate quì u mo discorsu ?? - SCBastia : Hè ghunta l’ora ! ? Abbunate vi è venite in Furiani stu sabbatu per sustene u Sporting chì ghjucherà u so primu sc… -