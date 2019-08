Raggi | con ‘+ricicli +viaggi’ riciclate 60mila bottiglie

Raggi : mito va smentito - con Pums sì a Metro e grandi opere : Roma – “L’obiettivo del Pums e’ arrivare entro dieci anni a invertire il rapporto tra uso del mezzo pubblico e privato. Oggi il 36% usa il tpl e il 64% l’auto o la moto. Arriveremo tra 10 anni al 52% contro il 48% mettendoci al pari con altre grandi citta’ internazionali. Stiamo gia’ ottenendo i finanziamenti dal ministero. E sfatiamo un mito: l’inserimento delle nuove Metro nel Pums dimostra che ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : i convocati dell’Italia ai Raggi X. Squadra compatta a caccia della salvezza : Obiettivo salvezza ma la missione sarà tutt’altro che semplice per l’Italia che partieciperà alla Coppa Europa 2019 di Atletica leggera in programma a Bydgoszcz (Polonia) nel weekend del 9-11 agosto. La storica competizione per Nazionali, ora ribattezzata Europei a squadre (cambia il nome, non la sostanza), prevede la presenza di 12 formazioni ma ben cinque retrocederanno nella categoria inferiore: gli azzurri saranno chiamati a una ...

Volley - Preolimpico 2019 : i convocati dell’Italia ai Raggi X. Zaytsev e Juantorena i pilastri per sognare l’impresa : L’Italia affronterà Serbia, Australia e Camerun nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputerà al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto. La nostra Nazionale andrà a caccia del pass a cinque cerchi, gli africani e gli aussies non dovrebbero creare particolari grattacapi e dunque è molto probabile che tutto si deciderà nello scontro diretto contro gli slavi che metterà in palio l’unico biglietto per ...

Roma - rimossa la scritta Casapound dal palazzo occupato. Raggi bisticcia con gli attivisti : “Fate i seri - andatevene” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è andata sotto la sede di Casapound. “Togliete lo striscione”, ha detto la prima cittadina pelando con uno degli attivisti. Lo striscione a cui fa riferimento la Raggi è quello srotolato proprio sopra la scritta Casapound rimossa poco fa dagli stessi attivisti. “È solo inizio – ha scritto poi la sindaca sui social -. Ora va sgomberato l’immobile e deve essere restituito alle famiglie ...

Di Maio : sugli ambulanti Raggi può contare su Mise : Roma – “Il tema degli ambulanti e’ molto complesso, ma il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sa benissimo che il Mise e’ a sua disposizione per affrontare tutti i temi legati alle attivita’ produttive. Noi come Governo abbiamo eliminato la Bolkestein per gli ambulanti e abbiamo aiutato tante famiglie a non vedere svenduto il luogo dove loro lavoravano con la loro postazione”. Lo ha detto il ministro dello ...

Palumbo : incendio Palasport è conseguenza degrado Giunta Raggi : Roma – “L’incendio del PalaTiziano e’ figlio del degrado che ormai la fa da padrone in tutta la citta’. Un’offesa ad un gioiello dell’architettura moderna e sportiva, chiuso da tre anni e abbandonato alla sorte dalla Giunta Raggi. Dall’assessore Frongia annunci come bolle di sapone”. Cosi’ in un tweet il consigliere Pd del Comune di Roma, Marco Palumbo. L'articolo Palumbo: incendio ...

Montino : Raggi continua a mascherare sue inadempienze : Roma – Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e’ intervenuto a ‘Summer Time’, contenitore estivo di Radio Cusano Campus, condotto da Emanuela Valente e Fabio Camillacci. Il primo cittadino ha commentato la denuncia di Virginia Raggi contro il pendolarismo dei rifiuti. La sindaca di Roma ha firmato un’ordinanza per multare i residenti di altri comuni che gettano la spazzatura nei cassonetti della Capitale. ...

Pernigotti - fonti del Mise : “Accordo Raggiunto. La produzione continua senza alcun esubero” : Il caso Pernigotti si sblocca. fonti del ministero dello sviluppo economico fanno sapere che è stato raggiunto un “accordo storico. La produzione continua a Novi Ligure e nessun esubero”. L’intesa, sottolineano le stesse fonti, “è frutto di mesi di lavoro sinergico del ministro Luigi Di Maio”. fonti sindacali presenti al tavolo del Mise spiegano che sullo stabilimento Pernigotti di Novi Ligure sono stati siglati due ...

Ciclismo - Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai Raggi X. Marta Bastianelli la punta di diamante : La città di Alkmaar, in Olanda, ospiterà da mercoledì 7 agosto a domenica 11 agosto i Campionati Europei di Ciclismo su strada 2019. Diramati i convocati della nazionale italiana uomini, è arrivata anche la lista di Dino Salvoldi, il CT della nazionale femminile. L’Italia vedrà Vittoria Bussi (Open Cycling Team) come unica punta azzurra della prova a cronometro, Vittoria Guazzini (Fiamme Oro/Valcar Cylance), Elisa Longo Borghini (Fiamme ...

Virginia Raggi firma un'ordinanza contro i furbetti del cassonetto : "C'è chi abita nei Comuni vicino a Roma e porta i suoi rifiuti nella nostra città. È ora di dire basta. Vogliamo mettere la parola fine al cosiddetto 'pendolarismo' dei rifiuti. Ho firmato un'ordinanza per far multare dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale i 'turisti dei rifiuti': degli zozzoni che, pur essendo residenti fuori città, gettano la spazzatura nei cassonetti delle strade di Roma". Lo scrive la sindaca di Roma, ...

Raggi : contro pendolarismo spazzatura firmata ordinanza : Roma, 5 ago. – “C’e’ chi abita nei Comuni vicino Roma e porta i suoi rifiuti nella nostra citta’. È ora di dire basta. Vogliamo mettere la parola fine al cosiddetto ‘pendolarismo’ dei rifiuti. Ho firmato un’ordinanza per far multare dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale i ‘turisti dei rifiuti’: degli zozzoni che, pur essendo residenti fuori citta’, gettano la ...

Nanni : Raggi fa come bue con asino - accusa altri di ‘pendolarismo’ : Roma – “Una citta’ sporca all’inverosimile, rifiuti sulle strade, marciapiedi impercorribili, discariche a cielo aperto e la sindaca prova a scaricare il problema sui cittadini della Citta’ metropolitana”. Cosi’ in una nota Dario Nanni, coordinatore di Italia in Comune per Roma e provincia, che aggiunge: “Viene da chiedersi se la sindaca sia cosi’ convinta che sia questo il problema, ...

Visconti : Roma vilipesa - Zingaretti e Raggi non devono pensare a vacanze : Roma – “Cinghiali sulla Cassia e cumuli di rifiuti in periferia e a pochi metri dai Musei Vaticani, mentre il presidente della Regione Lazio Zingaretti e il sindaco Raggi continuano la loro battaglia personale a colpi di lettere, al solo evidente scopo di dimostrare ai propri elettori chi avra’ contribuito meno, tra i due, a uno scempio anti Roma lontanissimo dall’essere risolto”. Ad affermarlo in una nota e’ ...

Ciclismo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai Raggi X. Elia Viviani il capitano - Trentin e Ballerini le mine vaganti : Tutto pronto in terra olandese, in quel di Alkmaar, per i Campionati Europei di Ciclismo 2019 che vedranno il proprio clou ovviamente domenica, 11 agosto, con la prova in linea degli élite uomini. L’Italia è detentrice del titolo, conquistato l’anno scorso a Glasgow con Matteo Trentin: sul percorso piatto, che prevede però un tratto di pavé, situato nella regione della Frisia Occidentale, gli azzurri vogliono il bis. Andiamo a ...