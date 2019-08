Perché il decreto sicurezza bis è un atto inutile anche secondo Mattarella

Migranti - tre tunisini arrestati ad Agrigento Perché violavano il decreto di espulsione. Altre 49 persone sbarcate a Lampedusa : La Squadra Mobile di Agrigento ha arrestato tre cittadini tunisini perché rintracciati su territorio italiano dopo essere stati raggiunti da decreti di espulsione, nel 2017 e nel 2019. Di questi, A.N. è accusato di essere rientrato in Italia prima dei tre anni previsti dal decreto che lo ha raggiunto nel 2017, mentre gli altri due, A.A.R. e L.S., perché violavano i termini dei decreti di respingimento rispettivamente dell’11 gennaio 2019 e ...

Matteo Salvini alle Ong : "Se non avete rapporti con gli scafisti - Perché avete paura del Decreto sicurezza?" : "Nessuna norma contro il soccorso in mare". Matteo Salvini chiarisce il contenuto del Decreto sicurezza bis in materia di migranti e Ong. Semmai, spiega il ministro degli Interni, l'ostacolo "è ai trafficanti di esseri umani". Leggi anche: "Cosa fanno da qualche ora". Salvini incastra la Sea Watch.