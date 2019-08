Mozione M5S noTav bocciata | Salvini parla di problema politico | Palazzo Chigi interviene

Governo in fibrillazione - si parla di elezioni ad ottobre dopo il no a Mozione Tav del M5S : A dire il vero nel Governo Conte, quello nato su un contratto sottoscritto da due forze politiche il più delle volte agli antipodi, gli attimi di contrasto e tensione sono stati molteplici. Lega e Movimento 5 Stelle sono arrivati spesso a polemizzare su diversi provvedimenti che il Governo si accingeva ad avviare o che ha avviato. Mai come in questo momento la stabilità dell'esecutivo vacilla. Il pomo della discordia adesso è la Tav, uno degli ...

Tav - protesta di Europa Verde. Bonelli : “Mozione M5s? Una farsa. Hanno votato decreto sicurezza sapendo che chi protesta ora rischia galera” : Sit in di protesta di Europa Verde con il coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, in Piazza Vidoni a pochi passi dal Senato. “Ricordiamo al Movimento 5 stelle l’incoerenza di votare un decreto sicurezza bis – ha detto Bonelli – e poi presentare una mozione contro il Tav, ben sapendo che, grazie al primo, chi protesta a difesa dell’ambiente rischia la la galera” L'articolo Tav, ...

Tav - Renzi : “Mozione M5s? Ennesima pagliacciata - figuraccia planetaria. Il movimento imploderà - è questione di mesi” : “Mozione M5s contro la Tav? La verità è che stiamo alle pagliacciate. Ovviamente la Tav si fa e credo che sia semplicemente buon senso. E ovviamente i 5 Stelle hanno già digerito il boccone che Conte ha annunciato nelle settimane scorse. È soltanto tutta una manfrina per farsi vedere dai movimenti No Tav in Piemonte“. Così, in una intervista rilasciata a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, il senatore Pd Matteo Renzi commenta la ...

Tav - bocciata la Mozione del M5S al Senato<br>Lega : "È un caso politico" : AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Senza alcun colpo di scena, la mozione No Tav presentata al Senato dal Movimento 5 Stelle è stata bocciata con 181 voti contrari e solo 110 voti a favore, quelli dei senatori pentastellati. L'ultimo vano tentativo voluto da Luigi Di Maio per bloccare l'opera in Val di Susa è quindi morto sul nascere e le frattura al governo è sempre più netta.Le altre quattro mozioni a favore dell'opera, invece, sono state approvate ...

Sindaco Venaus : “M5S alla frutta - Mozione Tav era cappio al collo” : Torino, 7 ago. – (AdnKronos) – “Un risultato ampiamente previsto, la era un cappio al collo che si ripercuote su tutto il movimento di opposizione ragionevole e ragionata al Tav”. Così all’Adnkronos il Sindaco di Venaus, Avernino Di Croce, commenta il voto al Senato sottolineando che “il Movimento 5 Stelle ha cercato di salvare il salvabile perché ormai è alla frutta mentre dal risultato della votazione ...

No Tav dopo bocciatura Mozione M5S : “Sfidiamo Salvini a far partire i lavori di allargamento. Scriviamo noi la nostra storia” : “Continuiamo da noi, da un cantiere di fatto fermo da oltre 400 giorni grazie alla nostra opera costante di presidio ed iniziativa, da dei lavori di allargamento che sfidiamo Salvini a far partire, così da poter toccare con mano cosa significa cantierizzare un territorio ostile”. Così il movimento No Tav commenta a caldo, tramite un lungo post su Facebook, l’esito della votazione al Senato sulla Torino – Lione, in cui ...

Tav - Cerno (Pd) vota Mozione M5S e striglia i dem : “Errore madornale. Sembrerà sostegno a governo di destra” : “Quello del Pd è un errore madornale, sono in dissenso con il mio gruppo e voterò la mozione M5s”. A rivendicarlo il senatore dem Tommaso Cerno, durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni Tav. “Ho firmato la mozione del M5s perché chiede al Parlamento di agire per tentare di evitare all’ultimo momento uno spreco colossale di denaro. Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo”, ha sottolineato il senatore dem, ...

Tav - bocciata la Mozione M5S. Approvate quelle a favore dell’opera. La Lega : ci saranno conseguenze : Romeo: chi vota no si assume la responsabilità politica. Il Pd: la maggioranza non esiste più, Conte vada subito al Quirinale

