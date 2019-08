Montanari | “18 mln spariti dal bilancio Ama | mi sono dimessa per nulla”

Fonte : sportfair

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma, 8 ago. (AdnKronos) (di Cristiana Deledda) – di Cristiana Deledda”Se è vero, da quello che leggo in questo ore, che i 18 milioni sui servizi cimiteriali non figurano tra le perdite del2017 approvato dal nuovo cda di Ama, significa che miper nulla. A questo punto qualcuno dovrebbe chiedere scusa. Ora mi aspetterei le dimissioni di chi ha proposto e votato la delibera che bocciava il2017 di Bagnacani, per un minimo di coerenza. Parlo di Lemmetti, Giampaoletti e della stessa sindaca Raggi”. Lo dice all’Adnkronos Pinuccia, ex assessore all’Ambiente di Roma,si l’8 febbraio scorso in polemica con la Giunta Raggi per la bocciatura del2017 di Ama, approvato ieri dal nuovo consiglio di amministrazione della municipalizzata dei rifiuti romana con un rosso da 136 milioni di euro. Ma tra le ...

