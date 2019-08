La Valle dei Templi non deve morire

Università : Graduation Day alla Valle dei Templi per i neo dottori dell'ateneo di Palermo : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - Festa alla Valle dei Templi di Agrigento per i laureati magistrali dell'Università di Palermo. Domani, martedì 30 luglio, a partire dalle 19, l’ateneo festeggerà i suoi laureati della sessione estiva con il Graduation Day che, per questa edizione, si terrà nel parco ar

Caso SerraValle - in appello Corte dei conti condanna Filippo Penati e gli altri : dovranno versare oltre 44 milioni : La Corte dei conti ha ribaltato la sentenza di assoluzione nel processo di primo grado per l’acquisto da parte della provincia di Milano del 15% delle azioni della Milano-Serravalle dal gruppo Gavio nel 2005 a prezzi considerati poco equi. L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati e altre 11 persone sono state condannate in appello al risarcimento di 44,5 milioni di euro. La sentenza ha stabilito, in particolare, che ...

La magia delle Albe nella «Valle degli Dei» di Sicilia : La più grande area archeologica della Sicilia, e una delle più importanti di tutto il mondo greco, è il sito Unesco della Valle dei Templi di Agrigento. Il Parco archeologico di 1.300 ettari è dominato dalla Rupe Atenea. E da questa notte sono iniziate nella Valle dei Templi le Albe. Si tratta di un’esperienza sensoriale ed emotiva, prima che visuale. Entrare nella Valle dei Templi di notte e pian piano aspettare l’aurora con gli dei e le dee ...

Dolce&Gabbana nella Valle dei Templi - l’alta moda ispirata alle divinità dell’Antica Grecia : Un anno di preparativi, due mesi di lavori e uno per dare i ritocchi finali: centinaia di clienti dell'alta moda, alta sartoria e alta gioielleria di Dolce&Gabbana arrivati da...

A Malta 13 dei 54 migranti di Mediterranea. Salvini : la nave vada a La Valletta. Ong tedesca ne salva altri 65 : «Alex si diriga verso Malta, l'Italia è pronta a offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di...

Sfilata Dolce&Gabbana alla Valle dei Templi - è polemica : “Atto sacrilego” : Una mega passerella attraverserà il Tempio della Discordia nella Valle dei Templi ad Agrigento, su cui stasera sfileranno modelli e modelle provenienti da tutto il mondo per l'evento organizzato da Dolce&Gabbana in Sicilia. Il famoso marchio di moda ha previsto fino al 15 settembre la possibilità di visitare il tempio da una prospettiva insolita, ma non mancano le polemiche.Continua a leggere

Dolce&Gabbana portano la moda a Palma di Montechiaro e nella Valle dei Templi : Gli stilisti Dolce & Gabbana fanno spettacolo nella Valle dei Templi. Da Palma di Montechiaro, a Sciacca, ad Agrigento Domenico Dolce e Stefano Gabbana faranno arrivare in Sicilia il meglio della moda del momento con a seguito un grande carico di ospiti internazionali e star del cinema e dello spettacolo. Dolce & Gabbana la sera del 4 luglio presenteranno a Palma di Montechiaro, cruciale per Tomasi di Lampedusa nella stesura del ...

Incidente sul Monte Bianco : la Valle d’Aosta chiede a Enac lo stop dei voli di parapendio : A seguito dell’Incidente sul lato sud del Monte Bianco, che lo scorso 26 giugno ha provocato la morte di un pilota francese, il Presidente della Regione Valle d’Aosta Antonio Fosson, in accordo con il Capo della Protezione civile regionale Pio Porretta, ha richiesto all’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, l’emissione di un divieto delle attività di parapendio sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Le correnti ...