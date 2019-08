In onda | De Angelis interrotto per l' arrivo di Salvini a Sabaudia Lui si arrabbia

Fonte : blogo

(Di giovedì 8 agosto 2019) Fermi tutti, c’è. E Alessandro Desi. Fuori programma a In, con il vicedirettore dell’Huffington Post che si spazientisce quando Luca Telese e David Parenzo tagliano il suo intervento per collegarsi con.“Non mi interrompere”, avvisa il giornalista visibilmente irritato, ma la fresca attualità è più importante delle analisi politiche e la linea passa in fretta e furia a Francesca Carrarini.Denon ci sta, anche perché il vicepremier non è ancora salito sul palco e mentre l’inviata offre gli ultimi aggiornamenti sulla tenuta del governo si continua a sentire la voce dell’ospite in sottofondo: “Non riesco a finire un ragionamento, non riesco a finire un ragionamento…”.Al rientro in studio Telese prova a giustificarsi, ma Delo gela: “Capisco che si deve creare un clima che sembra lo sbarco di Eisenhower in Normandia però mi bastava ...

