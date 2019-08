I consigli di vita delle star raccontati a GQ

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2019) Chi non ha mai cercato su Google deidiper affrontare al meglio situazioni per cui non si è preparati? Ognuno di noi avrebbe bisogno di qualche suggerimento su cosa dire al primo appuntamento, come comportarsi al primo approccio con una nuova conoscenza, cosa fare del proprio profilo sull'app Tinder, molto in voga tra i giovani desiderosi di trovare l'amore o una semplice avventura. Altri, invece, a volte vorrebbero avere uno su come comportarsi con i colleghi, con i vicini di casa. GQ US ha chiesto a Martin Freeman, Adam Levine, Black Griffin e molti altri, come affrontare alcune situazioni di tutti i giorni L'attore di Fargo risponde a importanti domande sullae su come non lasciarsi intimorire. Il cantante dei Maroon 5 dà qualcheo e spiega perché dovresti rinunciare a Tinder. Hai una nuova ragazza, ma è troppo ...

_Carabinieri_ : …è vacanza anche per loro… In viaggio con i nostri amici a quattro zampe. - ginotiino : @DanyB09417476 @scandura si ma vedo che non vuole capire lei io sto dove mi pare come lei sta dove gli pare e io co… - StarsUptw : #startup : tante informazioni per chi decide di far parte di questo emisfero. Bandi, informazioni utili di avvio,… -