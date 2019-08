Dimentica la figlia disabile in macchina | Cristina muore soffocata

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2019)lanell’auto sotto il sole e la ragazzina di 13 anni. Rita Pangalangan, 49 anni, del South Carolina, Stati Uniti, era un’insegnante modello – tanto da aver vinto il premio come migliore insegnante nel 2014 – ed era una mamma presente, ma ha commesso un errore che è costato la vita alla sua bambina. È successo lo scorso 5 agosto. A finire in manette per la tragedia sono stati la mamma della piccola, Rita Pangalangan, 49 anni, e il compagno Larry King, 41. Stando a quanto riporta la stampa locale, Rita era arrivata a casa del suo partner intorno alle 11 del mattino di lunedì scorso nella zona di Low Country Highway e senza accorgersene aveva chiuso la portiera e lasciato lachiusa nella vettura, quando all’esterno la temperatura sfiorava i 31 gradi centigradi. Un’ora dopo la coppia preoccupata aveva iniziato a cercare la ...

