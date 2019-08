Delitto Piscitelli a Roma | procura indaga per omicidio volontario aggravato dal

Fonte : repubblica

(Di giovedì 8 agosto 2019) Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dove mercoledì è stato freddato, con un colpo alla testa, in pieno giorno l'ex capo degli ultras della Lazio. Fiori e biglietti alla sede degli Irriducibili. Un amico: "Aveva debiti di droga"

