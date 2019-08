Tumori del sangue | approvata in Italia la terapia con cellule Car-T

Uso dei cellulari e rischio Tumori - il Codacons contro l’Iss : “Favorisce le multinazionali del 5G - le onde elettromagnetiche dei cellulari provocano Tumori gravi” : Il Rapporto Istisan ‘Esposizione a radiofrequenze e tumori’ curato dall’Istituto superiore di sanità è clamorosamente smentito da tutte le ricerche e dai dati elaborati dai più prestigiosi istituti internazionali, e si scontra addirittura con le leggi italiane e con le sentenza dei tribunali che obbligano lo Stato ad informare i cittadini circa i rischi per la salute legati all’uso del cellulare. Lo afferma il Codacons, bocciando ...

Tumori - “uso prolungato dei cellulari non associato all’aumento del rischio di malattia” : L’uso prolungato dei telefoni cellulari, su un arco di dieci anni, non è associato all’incremento del rischio di Tumori. È quanto emerge dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità (Istisan) dal titolo “Radiazioni a radiofrequenze e Tumori” e curato insieme ad Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea. Si tratta di un report i cui risultati sono in parte anticipati da altri studi e che smentiscono i risultati delle ricerche precedenti ...

L’Agenzia del farmaco approva la terapia CAR-T per i Tumori del sangue : La cura si basa su globuli bianchi «ingegnerizzati» per riattivare il sistema immunitario del paziente. Debutta anche un nuovo modello di rimborsabilità: pagamento al risultato

Telefoni cellulari e Tumori - rapporto dell’Iss non evidenzia aumenti di rischio : Il rapporto Istisan sull'esposizione a radiofrequenze e tumori: l'uso del cellulare non risulta associato all'incidenza di neoplasie nelle aree più esposte durante le chiamate vocali. Ma servono altre indagini sui rischi legati all’utilizzo fin dall'infanzia

Tumori del sangue : a breve il via libera ufficiale dell’Aifa alla car-t : A breve il primo via libera ufficiale alla car-t, terapia innovativa contro alcuni tipi di Tumori del sangue. Si riunirà infatti nei prossimi giorni il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), e l’approvazione dell’innovativa tecnologia sarà tra i primi argomenti sul tavolo del nuovo Cda. L’accordo vede coinvolte Aifa e l’azienda produttrice di car-t Novartis: a coprire i costi ...

Tumori e alimentazione : elaborata dieta che potrebbe ridurre la crescita del cancro : Una ricerca pubblicata su “Nature“, condotta da Jason Locasale della Duke University School of Medicine, ha rilevato che seguire una determinata dieta potrebbe favorire l’efficacia delle terapie contro i Tumori, e ciò sarebbe possible riducendo l’apporto di una molecola che assorbiamo con l’alimentazione, l’amminoacido metionina: si potrebbe in tal modo ridurre la crescita tumorale e rendere più efficaci ...

Si fa le lampade abbronzanti per un decennio : sviluppa due Tumori della pelle in 6 anni : Sarah Carlick, 45 anni, aveva un lettino abbronzate a casa che ha usato per molti e molti anni prima di accorgersi che qualcosa non andava. "Ero ignorante all'epoca, con il sole non si scherza" dice oggi. "Le abbronzature durano alcune settimane, mentre una diagnosi di cancro rimane con te per tutta la vita” sentenzia.

Ritiro protesi al seno Allergan per rischio Tumori rari : il ministero della salute raccomanda controlli regolari : Dopo il Ritiro dal mercato mondiale delle protesi al seno ruvide Allergan per l’aumento del rischio di alcuni tumori rari, annunciato due giorni fa dall’azienda, il ministero della salute ribadisce alcune raccomandazioni a partire dall’importanza “per tutte le pazienti con qualsiasi tipo di protesi mammarie (sia a superficie liscia, che micro/macrotesturizzata o ricoperta in poliuretano) e fabbricata da qualsiasi ditta ...

Tumori : parere positivo del CHMP per larotrectinib - trattamento di precisione in oncologia : Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea del Farmaco ha raccomandato l’autorizzazione di commercializzazione per larotrectinib, sviluppato da Bayer, in Europa. L’indicazione raccomandata è per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici con Tumori solidi caratterizzati da una fusione genica del recettore della tirosin chinasi neurotrofica (NTRK), localmente avanzati, metastatici o quando la resezione ...

Tumori - italiani scoprono molecola che previene la formazione delle metastasi : Tumori, i risultati di una importante scoperta italiana sono stati pubblicati sulla rivista Nature Immunology e aprono la strada a nuovi approcci nell'immunoterapia, che punta a riattivare il...

Creato il primo interruttore proteico per il controllo delle cellule viventi : potrebbe consentire nuove terapie per molti problemi - tra cui i Tumori : Per rimanere in salute, le cellule devono controllare i loro processi biochimici. Un’attività anormale in un solo gene o l’accumulo della proteina sbagliata può sconvolgere l’equilibrio di una cellula, portando alla morte cellulare o addirittura al cancro. Ora, per la prima volta è stato Creato un interruttore proteico completamente artificiale in grado di funzionare all’interno di cellule viventi per modificare o ...

Cancro - italiani scoprono i ‘soldati’ della resistenza contro i Tumori : nuove speranze di cura : Gli scienziati italiani sono riusciti ad identificare nuovi 'soldati' della resistenza contro il Cancro che sono in grado di dialogare con le cellule T, 'non convenzionali', dall'interno dei tumori. Questa scoperta offre nuove speranze di prognosi mirate e più efficaci per i pazienti. Vediamo insieme cosa significa.Continua a leggere