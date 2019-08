Le 5 auto più vendute al mondo

La Commissione europea ha stabilito che le auto elettriche devono fare più rumore : Strade più pulite e silenziose, a patto che le macchine non diventino invisibili. Questa è la decisione della Commissione europea, che ha approvato il regolamento con il quale si impone ai produttori di auto elettriche di dotare i veicoli di un suono riconoscibile e artificiale, in modo che queste non passino inosservate a pedoni e biciclette. Da luglio, tutte le automobili elettriche di nuova produzione dovranno essere dotate del Sistema ...

auto elettriche - a rischio i lavoratori meno qualificati. Ma per la Ue i posti creati nella nuova filiera saranno più di quelli persi : Il centro studi tedesco Ifo è arrivato a ipotizzare che i posti a rischio in Europa siano addirittura 1,8 milioni su 3. La Commissione Ue è molto più ottimista, perché prevede che l’occupazione persa nella filiera delle macchine diesel e a benzina sarà recuperata nei comparti legati a quella che la sostituirà: dalla produzione di batterie alla componentistica tecnologica alle infrastrutture di ricarica. Quel che è sicuro è che la molto ...

Aci favorevole a incentivi per sostituire auto più vecchie : Aci favorevole a incentivi per sostituire auto più vecchie. L'idea di una 'scatola nera' per monitorare le percorrenze delle auto più inquinanti

Classifica auto 2019 : qualità - prezzo e guasti più frequenti. Ecco le marche : Classifica auto 2019: qualità, prezzo e guasti più frequenti. Ecco le marche Classifica auto 2019 – Dopo avervi parlato della Classifica auto elettriche in questo nostro articolo, riferiamo di uno studio svolto in Gran Bretagna sulle aziende automobilistiche che ha fornito risultati abbastanza sorprendenti. Classifica auto 2019, ottimo piazzamento per Peugeut e Skoda A parlare diffusamente della ricerca è il sito automoto.it che ...

Fegato che si ‘auto-ripara’ con nuove cellule appena scoperte : trapianti forse non più necessari : Gli scienziati hanno scoperto che abbiamo alcune cellule che potrebbe essere utilizzate un domani al posto dei trapianti di Fegato poiché permettono all'organo di auto-ripararsi. Vediamo insieme come funzionano queste cellule, come le hanno scoperte gli scienziati e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro.Continua a leggere

autopsia sul corpo di Cerciello : coltellate su entrambi i fianchi - il colpo più profondo ha perforato lo stomaco : I risultati dell’Autopsia sul corpo del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega evidenziano i ripetuti segni di coltellate sul fianco destro e su quello sinistro. Il colpo più profondo - racconta il medico legale che ha effettuato l’esame autoptico - è stato quello inferto da dietro che ha raggiunto e perforato lo stomaco.Confermato il numero dei colpi: Elder Finnegan Lee, armato di un coltello di 18 cm, ha colpito il ...

Promozioni auto agosto 2019 - le offerte più interessanti : agosto è arrivato e molti italiani si preparano a partire per le vacanze. Quello delle ferie estive è un periodo particolare per le concessionarie, perché se da un lato è vero che possono concedersi alcuni giorni di chiusura, dall'altro rimane il fatto che le vendite e il numero di contratti firmati scendono. E' certamente fisiologico, ma non è mai un aspetto positivo. Per questo non c'è da stupirsi che agosto sia un mese per fare ottimi affari ...

Più ricco che mai Android auto : aggiornamento in tempo per le vacanze : Sarà accontentato chi desiderava ricevere un aggiornamento di Android Auto prima di partire per le vacanze estive: come si legge sul blog ufficiale di Google, è appena iniziato il roll-out di un importante upgrade per l'ecosistema software Automobilistico del colosso di Mountain View, contraddistinto da un aspetto grafico completamente nuovo. Il launcher, rinnovato, consentirà di lanciare le app preferite in modo più veloce, abbattendo al ...

Temptation Island un mese dopo il falò - l'autore rivela : 'Più di qualcosa è cambiato' : Cresce l'attesa per il gran finale di Temptation Island, di cui questa sera verrà trasmessa la puntata degli ultimi tre falò delle altrettanti coppie rimaste in gara. Tuttavia questo non sarà l'ultimo appuntamento con il reality show di successo condotto da Filippo Bisciglia, dato che martedì sera sempre in prime time su Canale 5 ci sarà un altro speciale dove vedremo quali sono le novità delle coppie a distanza di un mese dal fatidico falò che ...

Bollo al 50% se l’auto ha più di 20 anni? Solo se si prova la storicità : Il quesito. Possiedo un’auto immatricolata nel 1997 (in Piemonte). Essendo stata la mia prima auto vorrei tenerla per ricordo. Non la assicuro più da diversi anni, visto che non...

autonomia - le tre regioni spenderanno di più. Ma saranno soldi del resto d’Italia : di Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi Il negoziato sulla maggiore Autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna rischia di bloccarsi sull’istruzione. Ma anche escludendola, il passaggio potrebbe risultare molto conveniente per le tre regioni se i fabbisogni standard non fossero adottati. Quanto vale l’istruzione Tra le materie su cui Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna chiedono più Autonomia dallo stato centrale, la funzione che ha il rilievo ...

Sale sull’autobus sbagliato e non sa più tornare a casa - per 25 anni vaga per strada : Una vicenda terribile dal lieto fine che lascia, però, un po’ l’amaro in bocca. Una donna cinquantenne, Jaeyaena Beurraheng, che oggi ha 76 anni ha vissuto un’esperienza incredibile. La donna, malese, era andata a fare visita ad alcuni amici in Malaysia. La donna è dell’estremo sud della Thailandia e non conosce il thailandese. Dopo aver trascorso la giornata con gli amici doveva rientrare a casa ma, non sapendo leggere, ha ...

Uomo lascia la bambina in macchina e si allontana - al ritorno non trova più l’auto con la figlia - cosa accade dopo è sconvolgente : Un padre, a Malcesine aveva lasciato la sua bambina di 10 anni nell’auto con le chiavi dentro e lui era andato a fare del volantinaggio poco più distante. Al suo rientro non aveva trovato più l’auto e, disperato, aveva allertato le forze dell’ordine che, con un grande spiegamento di forze, si erano messi alla ricerca dell’auto con la bambina a bordo. Poiché nell’auto erano anche inserite le chiavi, la prima ipotesi che hanno fatto le forze ...

L'autonomia non porti più burocrazia : Il riconoscimento di una maggiore autonomia a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna è in questi giorni al centro di un dibattito aspro ed estremamente polarizzato tra favorevoli e contrari. La questione però è più complessa di una scelta binaria e coinvolge aspetti costituzionali, regolamentari, finanziari e, soprattutto, ha ricadute economiche e sociali, che dovrebbero indurre a riportare il confronto su un piano ...