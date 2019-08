Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Sui social sta spopolando con l’hashtag #igelsex. Ma il fenomeno che si ripete ogni anno tra aprile e settembre, sta tormentando le notti di sempre più tedeschi. Sono infatti in aumento le chiamate al 110 (il numero di emergenza tedesco) di coloro che si lamentano per i rumori attributi a folli notti d’amore dei vicini o ad animali feriti o intrappolati in cerca di aiuto. I veri colpevoli sono però altri. I, durante la fase di accoppiamento sono infatti in grado di emettere una gamma di suoni che va da un leggero sibilo a urla rumorose, che è ciò che a volte li confonde con esseri umani eccitati o in difficoltà. Recentemente la polizia di Augusta è stata chiamata nelin una scuola elementare per dei rumori sospetti nel parco giochi e una luce di sicurezza è stata attivata. Solo dopo che il custode è stato trascinato fuori dal letto e diversi poliziotti ...

Noovyis : (“I ricci fanno l’amore, non riusciamo a dormire”. ‘Rumori molesti’ nel cuore della notte) Playhitmusic -… - rep_torino : I tedeschi infastiditi dai ricci, gli italiani fanno a gara per salvarli: 60 telefonate al giorno al centro piemont… - stringimiricc : RT @martsxdolan: i suoi ricci mi fanno provare cose -