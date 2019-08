Grecia | scienziata 34enne scompare sull’isola di Icaria Era uscita per fare jogging e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) È scomparsa dalla mattina del 5 agosto, da, unache si trovava sull’isola in vacanza con il fidanzato. La giovane, unadi origini britannico-cipriote, erala mattina presto per andare ae non è più tornata. Si chiama Natalie Cristopher, è un’astrofisica ed è la secondaa sparire da un’isola greca nell’ultimo mese, dopo la biologa statunitense Suzanne Eaton che è stata poi trovata assassinata. Natalie Cristopher e il suo compagno erano arrivati sull’isola del Mediterraneo centro-orientale sabato 3 agosto e avevano programmato una sosta di due giorni prima di ritornare a Cipro. Quando lanon è tornata a casa dopo essereda diverse ore per la corsa mattutina, il fidanzato ha provato a chiamarla, ma non ha ottenuto risposte. Il giovane ha quindi contattato la polizia che ha iniziato le ...

