FIFA 20 | EA presenta la Modalità Carriera

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Quest’anno in20, la modalitàconsente ai giocatori di plasmare il futuro del loro club con nuove funzionalità che si concentrano sul portare più profondità e autenticità al gioco. Questa stagione è stata molto impegnativa per l’intero team della Modalità. Oltre ad aver impiegato molto tempo e risorse in pre-produzione, abbiamo costruito un consistente numero di nuove features focalizzate a portare maggiore profondità e autenticità alla Modalità. back della community sulla ModalitàAbbiamo raccolto i suggerimenti pervenuti negli scorsi anni dai nostri giocatori e vogliamo assicurarci che20 rappresenti una svolta importante non soltanto per il gioco in generale ma soprattutto per i fan della Modalità. Ogni anno ci ...

GamingToday4 : Il nuovo trailer di FIFA 20 presenta miglioramenti del gameplay -