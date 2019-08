Xm24 sotto sgombero a Bologna | attivisti sui tetti

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) È cominciato intorno alle 5.30 lodello spazio pubblico autogestitoin via Fioravanti, in zona Bolognina nella prima periferia di.Carabinieri e polizia, aprendo una rete, sono entrati dentro il centro sociale. Parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall’edificio dove si è radunata una cinquantina di. Chiuse alla circolazione le via adiacenti alla struttura: una parte di via Bolognese, la rotonda Alex Langer, via Fioravanti e via Tibaldi.Una parte deglidi, il centro sociale del quale è cominciato loè all’interno dell’edificio, mentre tre o quattro sono seduti sul tetto dell’ex mercato ortofrutticolo e sventolano bandiere. Nel cortile del centro sociale, dove ci sono anche i Vigili del fuoco, è stata fatta entrare una ruspa.Quando il mezzo ...

