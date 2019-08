Si dimette l'ambasciatore Usa a Mosca

John Huntsman,americano a, ha rassegnato le dimissioni al presidente Donald Trump, dopo due anni di incarico nella capitale russa. L'ex candidato repubblicano alla Casa Bianca torna nello Utah, dov'è nato e dov'è stato governatore, per tentare un nuovo mandato. Le dimissioni saranno effettive dal 3 ottobre, "un tempo,spero, sufficiente per nominare e confermare un successore", ha detto. In due anni aha gestito le crescenti tensioni Usa-Russia dopo le vicende sulle interferenze nel voto Usa 2016.(Di martedì 6 agosto 2019)