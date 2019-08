Recensione Philips 242B9T | non per tutti

Fonte : chimerarevo

(Di martedì 6 agosto 2019) In un mercato pronto a sfornare prodotti sempre più performanti per il gaming e per la grafica, c’è chi ancora investe in monitor per professionisti:ne è l’esempio lampante. Tra le caratteristiche salienti di leggi di più...

ilovereading_ : INDIPENDENTEMENTE » Recensione: “La bella burocrate” di Helen Phillips -