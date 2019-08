Porta Venezia | i segreti del quartiere più cool di Milano

Calciomercato Serie B e Serie C - rivoluzione del Venezia : colpi imPortanti per Benevento - Monza e Bari : Calciomercato – Non solo il Calciomercato di Serie A. Anche in Serie B e Serie C le squadre si danno da fare. In particolare, il Venezia è scatenato. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, i lagunari hanno già chiuso 16 acquisti, necessari dopo il ripescaggio. Alla corte di Dionisi si aggiungono altri 3 innesti: Lakicevic dal Genoa, Fiordaliso dal Torino, Fiordilino svincolato dal Palermo. La squadra di Tacopina insiste ...

Il totem turistico indica Porta Maggiore - ma si trova a Piazza Venezia : La scritta sul totem informativo è chiara, grossetto bianco su sfondo rosso: Porta Maggiore. Nell’immagine in basso, una cartina dettagliata di una delle principali piazze della Capitale, per aiutare i turisti a orientarsi. C’è un solo problema: il luogo dove è stato installato non è Porta Maggiore, ma Piazza Venezia.Il cartello è comparso in zona nel weekend, e da allora in tanti hanno segnalato al ...

Venezia : nasconde cocaina nel Portaocchiali - pusher albanese arrestato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Accertata la responsabilità e l’inequivocabile detenzione ai fini di spaccio, ai militari non rimaneva altro che dichiarare l’uomo in stato di arresto e la sua messa a disposizione del magistrato per la celebrazione del processo per direttissima di questa mattina. Questo ennesimo arres

Venezia : nasconde cocaina nel Portaocchiali - pusher albanese arrestato dai carabinieri : Venezia, 1 lug. (AdnKronos) - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mestre hanno arrestato nella decorsa serata per possesso ai fini di spaccio di stupefacenti un 23enne albanese, senza dimora, clandestino, incensurato. Lo straniero era stato notato nei pressi del parch

Basket - Finale Scudetto : Venezia domina Gara-5 - la Reyer asfalta Sassari e si Porta sul 3-2 : La formazione veneta non lascia scampo a Sassari, superandola con il punteggio di 78-65 davanti al proprio pubblico La Reyer Venezia si porta in vantaggio nella serie di Finale Scudetto, ottenendo il 3-2 al termine di Gara-5. La formazione di casa si impone con il punteggio di 78-65, grazie alla super prestazione di Daye che piazza 20 punti fondamentali nell’economia della gara. La squadra di De Raffaele chiude avanti il primo quarto ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-4 : Sassari contiene la rimonta di Venezia e si riPorta in parità nella serie : In Gara-4 di una serie Scudetto che continua a regalare grandi emozioni il Banco di Sardegna Sassari ha battuto per 95-88 al PalaSerradimigni l’Umana Reyer Venezia riportandosi in parità, 2-2, nella serie. Diversamente da gara-3 stavolta è Sassari ad andare subito avanti nel primo quarto arrivando anche a un vantaggio di 9 lunghezze, i primi dieci minuti terminano sul 23-16 con Venezia che ha sbagliato le prime sette triple. I sardi di Gianmarco ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-3 : Venezia espugna Sassari e si riPorta avanti nella serie : In una Gara-3 palpitante della Finale Scudetto dei playoff di serie A 2018-2019 l’Umana Reyer Venezia ha battuto fuori casa il Banco di Sardegna Sassari per 76-73 e si riporta in vantaggio nella serie sul 2-1. Venezia è subito avanti nel punteggio con un parziale iniziale di 4-0 e permette ai sardi solo di pareggiare il conto per tre volte nel corso del primo quarto, ma mai di mettere la testa avanti. La difesa dei ragazzi di coach De Raffaele è ...

Basket - Finale Scudetto - Gara-3 : Venezia espugna Sassari e si riPorta avanti nella serie : In una Gara-3 palpitante della Finale Scudetto dei playoff di serie A 2018-2019 l’Umana Reyer Venezia ha battuto fuori casa il Banco di Sardegna Sassari per 76-73 e si riporta in vantaggio nella serie sul 2-1. Venezia è subito avanti nel punteggio con un parziale iniziale di 4-0 e permette ai sardi solo di pareggiare il conto per tre volte nel corso del primo quarto, ma mai di mettere la testa avanti. La difesa dei ragazzi di coach De Raffaele è ...