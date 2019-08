Olimpiadi 2026 | il Piemonte a Giorgetti | “Offriamo gli impianti per i Giochi”

Italia al centro del mondo : dopo le Olimpiadi 2026 - candidature per Europei di nuoto e atletica. Giochi del Mediterraneo a Taranto? : L’Italia vuole tornare al centro del panorama sportivo internazionale e proprio per questo motivo punta a ospitare eventi di primissima fascia, uno dei modi migliori per aumentare la visibilità di una determinata disciplina e per creare le basi per un futuro prolifico per quanto riguarda i risultati. La nostra Nazione ha conquistato con pieno merito l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura di Milano e Cortina ...

Olimpiadi 2026 - l’appello di Ledha : “Siano spinta per migliorare accessibilità disabili” : “In tema di accessibilità sono stati fatti passi avanti significativi, anche se ci sono ancora vari aspetti da migliorare“. L’Italia, con Milano e Cortina d’Ampezzo, comincia la lunga preparazione per ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026. Da Gabriele Favagrossa, esperto di accessibilità nei settori turismo, mobilità, cultura per conto di Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità) arriva ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “E’ stata una vittoria esclusivamente del Coni” : “I Giochi di Milano-Cortina 2026 sono stati una vittoria esclusivamente del Coni, una vittoria del nostro mondo, ottenuta con tante persone che sono qui al tavolo. Una partita che onestamente ritenevo a dir poco complicata, ma abbiamo vinto grazie alla nostra credibilità“. Queste le parole usate del n.1 dello sport italiano Giovanni Malagò (fonte: Ansa) nel corso del Consiglio nazionale del Coni al Foro Italico. Il massimo dirigente ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giorgetti : “Avremo la legge olimpica entro fine dell’anno” : Un vittoria di squadra, una vittoria di cui essere orgogliosi. E’ questo il significato del successo di Milano-Cortina, sede prescelta per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Dopo Torino, il Bel Paese sarà teatro di grandi sfide e per onorarle al meglio sarà necessario lavorare ed attivarsi in tempi celeri. Il primo step sarà la legge olimpica: un decreto attuativo che sarà convertito in legge e dovrà essere approvato dal ...

Sala a Inter e Milan : “San Siro resti vivo fino alle Olimpiadi del 2026” : Nel corso dell’incontro avuto questa mattina con i vertici di Inter e Milan, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la propria “volontà di tenere San Siro vivo fino alle Olimpiadi”. Lo ha detto lo stesso sindaco a margine di un evento sul Naviglio Grande a Milano, dove ha affrontato con i giornalisti presenti l’argomento del nuovo stadio, il cui progetto verrà consegnato settimana prossima dalle due ...

Napoli : Opening Universiadi - prova generale delle Olimpiadi 2026. La macchina ha bisogno di rodaggio

Sondaggi politici Swg : conquista Olimpiadi invernali 2026 merito dei territori : Sondaggi politici Swg: conquista Olimpiadi invernali 2026 merito dei territori L’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 al tandem Milano-Cortina è merito soprattutto del lavoro condotto delle amministrazioni locali. A sostenerlo è il 46% degli intervistati in un Sondaggio Swg condotto tra il 26 e il 28 giugno. C’è anche un 29% che non dimentica lo sforzo fatto dal Coni per conquistare l’ambito evento. Il governo invece ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Luca Zaia svela : “serve piano Marshall per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...

Olimpiadi 2026 - per l’ambiente sarà una dura prova. Ma limitare i danni è possibile : Altri e ben più autorevoli commentatori di questo giornale hanno per fortuna già approfondito i controversi aspetti economici e politici delle Olimpiadi invernali del 2026. Ma, siccome il primo slogan propagandistico ufficiale è addirittura “sostenibilità”, è il caso di aggiungere alcune prime considerazioni di tipo squisitamente ecologico. Olimpiadi invernali 2026 assegnate a ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Le Olimpiadi 2026 in casa sono un sogno - da atleta performante a 33 anni. A Losanna è stato appagante” : Sofia Goggia è stata uno dei volti simbolo della candidatura di Milano-Cortina che settimana scorsa ha conquistato l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. La Campionessa Olimpica di discesa libera è stata uno dei fari della presentazione avvenuta a Losanna, un’ambasciatrice d’eccellenza insieme a Michela Moioli, Arianna Fontana ed Elisa Confortola che sono riuscite a fare la differenza. La bergamasca è uno dei punti di ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Gran parte dei membri del CIO contattati già per Roma 2024” : La firma più grande sulla vittoria della candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 è quella di Giovanni Malagò, il quale oggi, ad una settimana esatta dall’assegnazione dei Giochi svela alcuni segreti del successo all’ANSA, parlando anche della cerimonia inaugurale e della squadra che andrà a comporre il comitato organizzatore. Il presidente del CONI sottolinea come molti contatti ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : è vero che le Olimpiadi 2026 saranno un evento a costo quasi nullo? : E’ vero, come dice il segretario della Cgil Maurizio Landini, che nonostante il reddito di cittadinanza, la povertà in Italia è aumentata? E’ vero che, nell’ordine, le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026 saranno un affarone a costo quasi zero; che a mordersi le mani sono Roma e Torino che hanno rinunciato e che questo evento così benefico e balsamico come i Giochi invernali saranno senza oneri per lo Stato perché ...