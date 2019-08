Napoli | AS | ' prestito con diritto di riscatto a 35 milioni per James Rodriguez'

Sky : “Mercato Napoli - sfuma il piano B : la società l’aveva chiesto in prestito - condizioni non accettate…” : Malcom verso lo Zenit Mercato Napoli, niente da fare per il brasiliano Malcom del Barcellona andrà allo Zenit. Dell’operazione di mercato ne parla l’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio potrebbe essere già terminata l’avventura del brasiliano al Barcellona. L’esterno offensivo classe ’97, è infatti diretto verso lo Zenit San Pietroburgo. Ieri il Napoli aveva provato a sondare il terreno chiedendo il ...

CorSport : L’ipotesi James al Napoli non tramonta ma soltanto in prestito : Il Napoli non si è arreso nella trattativa per James Rodrigez, anche se è in gioco “la splendida idea di nome Pépé”. Anche Ancelotti ha confermato, ieri, che il Napoli è ancora interessato al colombiano. Il braccio di ferro con il Real Madrid, però, va avanti. Il Real Madrid vuole cederlo a titolo definitivo per 42 milioni di euro o in prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli vuole prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto. Il club ...

CorSera : Il Real potrebbe abbassare le pretese su James - ma il Napoli insiste per il prestito : A tv Luna, ieri, Ancelotti ha confermato che la trattativa con il Real Madrid per portare al Napoli James Rodriguez non è ancora chiusa, nonostante le indiscrezioni che arrivano dalla Colombia, che darebbero l’attaccante già all’Atletico Madrid. Oggi il Corriere della Sera ribadisce che il nodo di tutto è la formula della cessione. Il quotidiano scrive che il Real Madrid potrebbe abbassare le pretese per il colombiano fino a 38-40 ...

Napoli - De Laurentiis perde la pazienza : “James Rodriguez? Se non me lo danno in prestito - cambio obiettivo” : Il presidente del Napoli è tornato a parlare della trattativa con il Real per James, paventando la possibilità di cambiare obiettivo Aurelio De Laurentiis sta cominciando a perdere la pazienza con il Real Madrid per quanto riguarda James Rodriguez, l’accordo con i blancos non arriva e il numero uno del Napoli potrebbe cambiare obiettivo. AFP/LaPresse Lo ha ribadito proprio il presidente azzurro nella giornata di oggi: “James è ...

James Rodriguez al Napoli - De Laurentiis : “Perchè a noi non in prestito? Pepè? Può essere” : Il presidente del Napoli fa il punto sulle trattative del Napoli in attacco: “Nessuno direbbe no a James Rodriguez in prestito”.“powered by Goal”Dopo l’acquisto di Manolas in difesa, il calciomercato del Napoli ha rallentato sensibilmente nelle ultime settimane. Anche il colpo James Rodriguez, che sembrava ad un passo dall’ufficialità, potrebbe saltare in favore dell’Atletico Madrid. Ma non per questo De ...

De Laurentiis : «James? Perché al Bayern in prestito e al Napoli per 42 milioni?» : Dichiarazioni di De Laurentiis nell’intervista concessa a TvLuna “James può essere l’opera d’arte del Napoli? Non c’è dubbio che sia un bravissimo calciatore, ma se ti vai a studiare tutto quello che ha fatto, è qualcuno che non hai realizzato. Nel nostro passato, quando portai Cavani al Napoli, mi dissero che era una seconda punta, lo abbiamo messo come prima punta ed ha fatto più di 30 gol, poi ha fatto la storia ...

Sky : «Napoli tratta per James - va convinto il Real per il prestito con diritto di riscatto» : James dal Real Madrid al Napoli. Gianluca di Marzio fa il punto sulle trattative per il Napoli. «Dopo il viaggio di Giuntoli a Madrid, c’è la conferma che James vuole il Napoli. Il punto, adesso, è convincere il Real Madrid ad accettare la formula con diritto. di riscatto. Non solo James. «Il Napoli continua a trattare per Elmas, un emissario è a Istanbul per trattare con il Fenerbahce ed evitare che qualcuno possa inserirsi nella. ...

Gazzetta : Per James il Napoli ha offerto 7 milioni per il prestito e 30 per il riscatto : Per la Gazzetta dello Sport la trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez è alle battute finali. Per l’inizio della prossima settimana, scrive, dovrebbe essere tutto definito. Manca solo il completo accordo sulla parte economica, “ma Aurelio De Laurentiis sta gestendo in prima persona l’operazione convinto che Florentino Perez accetterà le sue condizioni, ovvero, 7 milioni per il prestito e poco meno di 30 milioni per il ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime. La trattativa entra sempre più nel vivo e si indirizza verso una felice conclusione. O almeno è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni fornite dall’ edizione odierna de Il Mattino. I Blancos, dopo spese ...