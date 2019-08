Massa | uccide il padre a coltellate dopo una lite in giardino

Savona - uccide l’ex moglie : Domenico Massari si costituisce. “Non sono pentito - mi dispiace solo di aver ferito una bimba” : “sono consapevole di quel che ho fatto e non me ne pento. Ho solo un forte senso di colpa per quella bambina ferita“. Così ha detto agli agenti Domenico Massari quando si è presentato davanti al carcere di Sanremo per costituirsi. L’uomo, 54 anni, è accusato di omicidio premeditato per aver ucciso a colpi di pistola la sua ex moglie Deborah Ballesio, morta sabato notte durante una serata di karaoke all’Aquario di via Nizza a ...