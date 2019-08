L' ultimo tormentone del Novecento è decollato in Vespa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Paolo Giordano È partita piano, quella 50 Special, perché i motorini non corrono mai per la pole position. Ma poi è arrivata prima, e pure ultima, perché allora ha sbancato ogni classifica possibile e immaginabile e poi è pure stata l'del. Dopotutto, il pezzo dei Lùnapop ha chiuso idealmente un secolo pop, portandosi dietro un'icona (la), un modo di intendere l'adolescenza e di affrontare il futuro che oggi sembrano così terribilmente vintage nonostante sia trascorso così poco tempo. Il 1999 è stato un anno che non ti aspetti e, se ti rigiri indietro oggi, sembra un secolo fa. Bill Clinton, che oggi da pensionato fa i master super pagati, fu assolto per lo scandalo legato a Monica Lewinsky che allora era una stagista e adesso ha 46 anni. Invece D'Alema finì sotto accusa perché svacanzava in borghesissima barca a vela, incompatibile per un ...